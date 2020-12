Primer médico colombiano en aplicarse vacuna contra COVID-19 narra su experiencia

Mario Jaramillo se convirtió en el primer profesional de la salud colombiano a nivel mundial en recibir la vacuna creada por Pfizer contra el COVID-19.

El otorrinolaringólogo de la Universidad Javeriana vive hace 26 años en Reino Unido, donde adquirió el fármaco.

En entrevista con BLU Radio, el médico Jaramillo precisó que el proceso para recibir la vacuna es “muy ordenado” y que lo logró luego de inscribirse en una convocatoria nacional.

Como veo a pacientes a través de su nariz y boca, por donde se transmite el coronavirus, consideraron que yo era una persona de primera categoría para recibir la vacuna dijo.

Según explicó el profesional de la salud, para poder vacunarse tuvo que inscribirse vía correo electrónico donde tenía que brindar información en un estricto formulario.

“Para vacunarme hice una pausa mientras hacía consulta externa el jueves 10 de diciembre. Fui al sitio, un lugar muy organizado donde toca llegar temprano y donde lo hacen pasar a un cubículo”, precisó.

Uno contesta algunas preguntas, le dan folleto, le ponen su vacuna y toca esperar 15 minutos para que miren que uno no tiene una reacción inmediata, luego se vuelve a la vida normal, a trabajar añadió.

El médico Jaramillo también sostuvo que no sintió dolor a la hora de aplicarse la vacuna e indicó que solo se siente el pinchazo como si fuera cualquier otra inyección en el brazo.

“Después de eso ya no sentí nada de dolor, no hay ninguna diferencia a otras inyecciones. Lo mejor es que no tengo síntomas, me siento muy bien”, insistió.

