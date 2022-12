Primera prueba de supervivencia de seis secuestrados por el ELN

Un audio facilitado a los medios de comunicación por el Frente de Guerra Occidental - Omar Gómez, de la guerrilla del ELN, es la primera prueba de supervivencia de los tres policías, un soldado y dos contratistas secuestrados por ese grupo ilegal en el río Atrato el pasado 3 de agosto.

En la grabación se escucha en primer lugar al jefe guerrillero conocido con el alias de ‘Uriel’, quien conversa a través de un radioteléfono con las seis personas que mantiene en cautiverio: el soldado Jesús Alberto Ramírez, los miembros de la Policía Luis Carlos Torres, Yemilson Gómez y Wilber Rentería, y los contratistas Emirson Delgado y Édison Rentería, cuya identidad se desconocia hasta la noche de este miercoles.

Alias ‘Uriel’ inicia su intervención explicando que, según él,

la liberación se demorará, pero que el Gobierno ya habilitó un canal para hacer los contactos de mediación humanitaria.

“Todavía no hay protocolo de liberación, eso es cuestión de días. No va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana”, señala.

Posteriormente, se comunica con cada uno de los secuestrados, que envían saludos a sus seres queridos y afirman encontrarse en buen estado de salud.

Jesús Alberto Ramírez Silva, soldado profesional:

“Nosotros somos personas, queremos estar cerca de la casa. Por favor colabórenme con esa situación, de corazón, no nos compliquen más las cosas. Madrecita, yo en el momento me encuentro bien. Buen trato, todo está bien”.

Luis Carlos Torres Montoya, subintendente de la Policía Nacional:

“El trato ha sido muy bueno, las condiciones pues normales (…) A mi madre, que la amo mucho. Todos mis amigos en Cúcuta, Bogotá y en Sardinata, que los quiero mucho”.

Yemilson Gómez Correa, patrullero de la Policía Nacional:

“Nos han tratado muy bien. A mi madre y a mi padre que los amo mucho, a mi familia y a mis amigos, que todo va a salir muy bien”.

Wilber Rentería, subintendente de la Policía Nacional:

“Un saludo muy especial a mi mamá, a los familiares. Esperamos que el Gobierno nos colabore, que retire las tropas, para poder ir a abrazar a nuestros familiares”.

Emirson Delgado:

“De todo corazón quiero pedir que las tropas se retiren. Nos han tratado decentemente por acá, gracias a Dios”.

Finalmente, Edison Toro Rentería, oriundo de Buenaventura, se limitó a expresar que se encuentra en buen estado de salud.

