Tras más de una semana de búsqueda, Ricardo González Castro, señalado como uno de los dos presuntos agresores del estudiante Jaime Esteban Moreno, se entregó este lunes 10 de noviembre a las autoridades en Cartagena (Bolívar).

La Fiscalía General de la Nación seccional Cartagena confirmó su entrega voluntaria, luego de que sobre él pesara una orden de captura emitida desde el 7 de noviembre por su presunta participación como “coautor” en el crimen ocurrido el pasado 31 de octubre, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la defensa, el joven nunca salió del país ni tenía intención de viajar a Venezuela, como se había especulado en días recientes.

Según la investigación, González es oriundo de Cartagena y se desempeñaba como vendedor informal en el sector de San Victorino, en el centro de la capital. Las cámaras de seguridad del Before Club lo habrían identificado como uno de los hombres implicados en la golpiza que acabó con la vida del joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.



Según imágenes obtenidas por El Tiempo, así entregó Ricardo González Castro.

Ricardo González Foto: Unidad Investigativa El Tiempo

Primeras fotos de Ricardo González, segundo implicado en asesinato de Jaime Moreno, tras entregarse Foto: Unidad Investigativa El Tiempo

El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, afirmó que “fue González quien propinó el golpe que dejó a Jaime Esteban en total indefensión”.

Según los testimonios recopilados por Noticias Caracol, González fue visto por última vez el 1 de noviembre en su puesto de trabajo, apenas horas después del fallecimiento de Moreno. Testigos aseguraron que llegó “amanecido” y con la misma ropa negra de la agresión, e incluso comentó que había tenido “una pelea fuerte”, sin saber que la víctima había muerto.