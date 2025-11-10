Primeras fotos de Ricardo González, segundo implicado en asesinato de Jaime Moreno, tras entregarse

En vivo
La penalista Gladys Marcela López, apoderada de González, confirmó que fue ella quien coordinó los mecanismos para su entrega por el vínculo en el asesinato de Jaime Moreno.

Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

