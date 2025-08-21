Problemas sociales y de orden público generan deserción escolar en el Huila

Muy preocupante es el panorama que enfrenta el sector educativo del Huila ante la deserción escolar que, de manera constante, se viene presentando en las instituciones educativas, principalmente en las áreas rurales, donde existen dificultades y pocas garantías para que los niños puedan acceder a las aulas de clase.

El secretario de Educación Departamental, Édgar Martín Lara, expresó que en lo corrido de 2025 al menos 2.000 estudiantes han desertado de las instituciones por varios factores, entre ellos el mal estado de las vías rurales y los problemas de orden público que afectan la tranquilidad de las comunidades campesinas.

“En el Huila contamos con cerca de 119.700 estudiantes matriculados. En 2023 se registró un 5,1 % de deserción, es decir, más de 5.000 estudiantes que desertaron. En 2024 tuvimos un 4,34 % y en este año llevamos alrededor de 2.000 estudiantes que han dejado de asistir a las aulas de clase”, anotó.

Para el secretario Lara, este índice de deserción escolar en el Huila está asociado a las necesidades económicas de las familias y a la presencia de grupos armados en algunas regiones, donde los padres, por temor, se abstienen de enviar a sus hijos a las sedes educativas.

“La deserción, por ejemplo, se ve afectada porque muchos padres se llevan a sus hijos para que les ayuden con la recolección de cosechas y otras actividades agrícolas. El sistema educativo también se ha visto afectado por la ola invernal que acaba de pasar: las vías rurales quedan obstruidas. Todas estas situaciones, sumadas al orden público que se presenta principalmente en el occidente del departamento, hacen que la deserción escolar sea uno de los factores que más nos ocupan”, añadió

De acuerdo con el funcionario, el occidente del Huila es la zona más afectada para que los niños cumplan con sus jornadas escolares, donde incluso se han registrado casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

Por último, el secretario de Educación, Édgar Lara, indicó que, de manera conjunta con las Secretarías de Gobierno e Infraestructura y con entidades territoriales, vienen trabajando en programas, entre ellos ‘Escuelas Seguras’, con el objetivo de motivar a que los niños sigan asistiendo a las sedes educativas.