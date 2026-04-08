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Blu Radio  / Nación  / “Procesos sin método ni líneas rojas”: análisis sobre fallas en suspensión de órdenes de captura

“Procesos sin método ni líneas rojas”: análisis sobre fallas en suspensión de órdenes de captura

Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, la suspensión de órdenes de captura, sin condiciones estrictas, ha coincidido con el crecimiento y la expansión de grupos armados ilegales.

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