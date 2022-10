Procurador declaró insubsistentes a los 32 procuradores regionales

El cambio obedece a una reestructuración que se tiene planteada para el Ministerio Público, además de la revisión de requisitos para ocupar los cargos, rendimiento y algunas quejas sobre presiones para tomar decisiones disciplinarias.



"De acuerdo al plan de modificación, el próximo 1 de marzo todas las regionales estarán en encargo", señaló a Blu Radio una fuente de la Procuraduría.



En las regionales donde ya se presentaron los primeros cambios son en los departamentos de: Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.



Esto acción hace parte de un plan de reestructuración anunciado por el procurador Fernando Carrillo.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lanzó duras críticas contra el ELN tras haber reconocido que fue el responsable del atentado en el centro de Bogotá, que dejó un policía muerto y 25 heridos.



-El Gobierno salió en defensa de los procesos de paz con las Farc y el ELN en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.



-El Gobierno tiene lista la propuesta que le hará a las Farc, para evitar que se retrase el cronograma para la entrega de las armas.



-Fue liberado en Cúcuta el primer guerrillero amnistiado de las FARC que ahora deberá decidir a qué zona veredal quiere trasladarse.



-Está entrando en operación el nuevo terminal satélite del Norte de Bogotá, que se espera ayude a descongestionar la movilidad en esa zona de la ciudad.



-Los padres de una menor de 2 años denunciaron que su hija fue abusada sexualmente, en el municipio de Piedecuesta, en Santander.



-Continúa la alerta en el departamento del Tolima por la mortandad de peces en el río Magdalena.



-Este lunes será escuchado interrogatorio el ex vicepresidente, y ahora gerente de banca de inversión del Banco Agrario, Alejandro Jiménez, por las presuntas irregularidades que se presentaron en un préstamo al consorcio Navelena.



-Algunas comunas de Buenaventura continúan sin agua potable por los problemas de captación del líquido en la planta del acueducto.



-Comienza la campaña “Huila Solidaria” con la que se espera recoger materiales para la reconstrucción de las viviendas afectadas por la avalancha registrada el miércoles pasado en Campoalegre, Rivera y Algeciras.



-En una nueva acción para anular las funciones del Parlamento en Venezuela, los ministros del Gabinete de Nicolás Maduro entregarán su informe de gestión ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Legislativo como manda la constitución venezolana.



-Cuatro personas resultaron heridas en los bombardeos israelíes sobre infraestructuras militares del movimiento islamista Hamás en Gaza, en respuesta a la caída anoche en el sur de Israel de un cohete procedente de la franja palestina.