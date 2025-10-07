Procurador rechaza amenazas contra padre del precandidato Mauricio Lizcano: pide garantizar la paz

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rechazó de manera contundente las amenazas contra la vida de Óscar Tulio Lizcano, padre del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, y exhortó a las autoridades a actuar con celeridad para garantizar su seguridad.

El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se produjo luego de que el propio Lizcano denunciara que, en la sede de su campaña en Manizales, se recibió un mensaje intimidatorio dirigido a su padre, quien en el pasado fue víctima de secuestro.

“Acabamos de recibir en la sede de mi campaña presidencial una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, escribió Lizcano en su cuenta de X, al señalar que lo ocurrido constituye un atentado contra la tranquilidad de su familia y contra la democracia.

Mauricio Lizcano denuncia amenaza contra su padre X: @MauricioLizcano

El precandidato hizo un llamado a las autoridades competentes para que se tomen medidas urgentes de protección y se esclarezcan los hechos. “La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, expresó, al tiempo que instó a la ciudadanía a rechazar cualquier forma de intimidación política.



El procurador Eljach subrayó la importancia de mantener la serenidad y el respeto en medio del proceso electoral, reiterando su llamado a la “Paz Electoral” para que las contiendas políticas se desarrollen mediante el debate de ideas y no con hechos violentos.

A este rechazo se suma el reciente llamado del procurador al presidente Gustavo Petro Urrego, a su gabinete y a todos los servidores del Estado, para evitar discursos de odio y conductas indebidas durante el proceso electoral que avanza en el país.