En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría activa grupo élite contra participación política indebida y contratación irregular

Procuraduría activa grupo élite contra participación política indebida y contratación irregular

El procurador explicó que solo aquellas conductas que están expresamente definidas como prohibidas en el Código Disciplinario y en las circulares vigentes son objeto de vigilancia y eventual sanción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad