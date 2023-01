Procuraduría exige al ICFB informe detallado sobre producción y entrega de bienestarina en el país

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( ICBF ), un detallado informe sobre el estado actual de la producción y entrega de raciones alimentarias y alimentos de alto valor nutricional, es decir de la bienestarina, para niños, niñas y adolescentes que se benefician con este alimento en el país.

Este requerimiento lo hace el Ministerio Público dentro del marco de la vigilancia preventiva, dada la actual situación de desnutrición en el país. El ICBF también deberá remitir los estudios previos vigentes y además entregar una copia del contrato que se encuentra en ejecución para la producción y distribución de la bienestarina para el mejoramiento del estado nutricional no solo de los menores, sino de las mujeres embarazadas y lactantes.

Lo que busca la Procuraduría es que el ICBF rinda un informe sobre la producción de los alimentos contemplados y si existen estudios efectuados que indaguen sobre el impacto de la bienestarina en el mejoramiento del estado nutricional de la población que se beneficia de este alimento. Además de verificar si están dentro de los lineamientos técnicos expedidos por el ICBF para los programas de primera infancia, protección y nutrición.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la bienestarina?

El presidente Gustavo Petro insiste en que no ha prohibido la bienestarina , pero que su intención es que la producción de alimentos para la niñez sea nacional y que no se base en la entrega de ese suplemento. A través de un hilo en Twitter se refirió a los planes del Gobierno Nacional en cuanto a la atención de la primera infancia.

“Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores así no se trata la niñez de Colombia”, advirtió el presidente Petro.

