Todo programa alimentario de Gobierno se debe basar en producción nacional: Petro sobre bienestarina

El presidente Gustavo Petro insiste en que no ha prohibido la bienestarina , pero que su intención es que la producción de alimentos para la niñez sea nacional y que no se base en la entrega de ese suplemento. A través de un hilo en Twitter se refirió a los planes del Gobierno Nacional en cuanto a la atención de la primera infancia.

“Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores así no se trata la niñez de Colombia”, advirtió el presidente Petro.

Por eso, señaló que las madres comunitarias deben pasar a ser trabajadoras oficiales y deben profesionalizarse en la atención integral de la niñez y que todo programa alimentario del Gobierno se debe basar en producción alimenticia nacional, ojalá de la misma región donde se ofrece el servicio.

“La desnutrición infantil desaparece si la familia, el barrio y la vereda dejan de tener hambre. No es focalizando, es con el derecho universal a la alimentación que se corrige la desnutrición y la mortalidad infantil”.

Anunció que la atención de la niñez, entre 3 y 6 años, en un futuro, debe dejar de estar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y debe pasar al Ministerio de Educación a través de un programa donde la educación preescolar sea obligatoria.

“La niñez entre 3 y 6 años debe ser beneficiada de la educación preescolar, la institución por excelencia que la atiende debe dejar de ser el ICBF y la responsabilidad debe ser asumida por el Ministerio de Educación, de cultura y por los municipios a través de un SGP reformado”, sostuvo el presidente.

No obstante, en el proceso para ejecutar ese plan, aclara el presidente que “el preescolar de tres años será en el futuro obligatorio, como toda la educación. Mientras crece el preescolar público en el país, el ICBF mantendrá la atención de la niñez entre 3 y 5 años”.

