Indígenas wayúu lanzan críticas al anuncio del Gobierno de acabar con la bienestarina

El anuncio de acabar con la bienestarina hecho por el presidente de la República, Gustavo Petro, trajo consigo algo de descontento al departamento de La Guajira por parte de algunas madres wayúu que, ante la falta de recursos para comprar comida, atacaban el hambre de sus hijos con la bienestarina.

"Yo no estoy de acuerdo que la quiten, pero si ya esa es la decisión del Gobierno no puedo hacer más nada", dijo Josefina Ipuana, una madre wayúu que vive en la comunidad indígena de Villa Fátima en Riohacha.

Para otras comunidades wayúu , aunque no es la mejor medida, dicen que en los últimos años no se garantizó que la bienestarina llegara a la población más afectada y con desnutrición en La Guajira.

"Para los niños que no están en ningún programa ellos no reciben nada de eso y la bienestarina ya la están negando, por eso es que se ve tanta desnutrición, eso no lo dan porque la bienestarina era el desayuno de la familia wayúu, pero antes", dijo María Pimienta, quien tiene varios niños wayúu a su cargo.

¿Qué dicen los nutricionistas sobre la bienestarina?

Bajo la mirada de algunas nutricionistas, la bienestarina aportaba una gran cantidad de nutrientes a los niños, cuando en sus casas, muchas veces, escaseaban las comidas.

"Este beneficio es necesario porque les aporta todos los nutrientes para su estado nutricional y les aporta 21 gramos de proteína, que es el macronutriente con mayor deficiencia nutricional que se evidencia en este departamento", explicó la nutricionista María Paula Vargas.

A raíz del anuncio de Petro de acabar con la bienestarina varios lideres indígenas temen que toda esta situación desate una crisis alimentaria mucho peor de la que hoy se vive en el departamento, que lidera en Colombia la lista de niños muertos por desnutrición.

