Procuraduría pide levantar suspensión del muelle 13 en Buenaventura: "No es necesaria"

Mediante una comunicación formal, la Procuraduría le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que levante la suspensión de actividades en el muelle 13 de Buenaventura. El Ministerio Público consideró que no hay argumentos suficientes para mantener dicha medida en ese puerto de Colombia.

“Esta Procuraduría reitera que la decisión tomada por la Anla mediante la Resolución No. 004 del 2 de enero de 2025, no resulta necesaria, ni proporcional, ni razonable, con relación a los hechos en que se fundamenta el acto administrativo respectivo; lo que podría afectar su motivación, ya que para la medida adoptada no se tuvo en cuenta toda la información que reposa en los archivos de la entidad en su función de autoridad ambiental de seguimiento y control al PMA aprobado y sobre el cual se está haciendo seguimiento y control ambiental”, afirmó el ente de control.

El Ministerio Público aseguró que, durante su visita al muelle 13 de Buenaventura, no se evidenció un riesgo para la salud humana, algo que podría haberse dado por la interacción de palomas con la mercancía que se almacena en las bodegas del puerto. De hecho, el operador del centro le constató a la Procuraduría que nunca han manejado granos o cereales para el consumo humano. Por el contrario, en sus instalaciones se almacenan insumos para la fabricación de alimentos concentrados para animales y fertilizantes.

En respuesta a lo anterior, y a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro aseguró que demandará a quien estaba operando en el muelle 13 de Buenaventura por, al parecer, haber destruido el predio.

“No existe concesión sobre el muelle 13. El muelle 13 fue destruido por el arrendatario. El Gobierno demandará al arrendatario para que pague la indemnización del daño a un bien público. El propietario del bien: la Nación, lo pondrá al servicio de la economía popular”, dijo el presidente Petro en su cuenta de X.

Cabe recordar que el muelle 13 se encuentra suspendido desde hace varias semanas y su futuro en la operación es incierto. De momento, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) deberá responder a la solicitud enviada por la Procuraduría para tener certeza de lo que pasará con dicho puerto del país.