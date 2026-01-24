En vivo
Procuraduría recuerda prohibición de contratar en año electoral tras decreto de MinTrabajo

Procuraduría recuerda prohibición de contratar en año electoral tras decreto de MinTrabajo

La advertencia se da luego de conocerse el decreto en el que se crean más de mil nuevos empleos temporales en el Ministerio de Trabajo. El ente de control recordó que el incumplimiento de la norma que prohíbe contrataciones estatales durante los 4 meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales, puede dar lugar a investigaciones y sanciones.

