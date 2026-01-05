Procuraduría tiene la lupa encima sobre el proyecto de decreto de inversiones de fondos de pensiones

La Procuraduría General de la Nación convocó nuevamente una mesa técnica para analizar el proyecto de decreto que prepara el Gobierno Nacional sobre el régimen de inversiones de los fondos de pensiones, iniciativa que es liderada por la Unidad de Regulación Financiera.

Según el ente de control, esta nueva convocatoria da continuidad a una primera mesa técnica en la que se examinaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto, así como sus eventuales impactos económicos y sociales. La Procuraduría precisó que su actuación, además, se desarrolla en un escenario técnico, interinstitucional y no vinculante, sin interferir ni sustituir las competencias de las autoridades regulatorias.

Durante el análisis, las procuradurías delegadas advirtieron la necesidad de profundizar el estudio del proyecto normativo, especialmente frente a los riesgos de mercado y de reinversión, así como los posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios.

Incluso, la Procuraduría también hace énfasis sobre la capacidad del mercado local para absorber los cambios propuestos. Asimismo, se evaluará el impacto en la estabilidad del sistema financiero y en la protección del ahorro pensional.



La segunda mesa técnica preventiva se realizará el martes 20 de enero de 2026 y contará con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos. El objetivo es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación interinstitucional.