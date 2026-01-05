En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría tiene la lupa encima sobre el proyecto de decreto de inversiones de fondos de pensiones

Procuraduría tiene la lupa encima sobre el proyecto de decreto de inversiones de fondos de pensiones

El Ministerio Público convocó la segunda mesa técnica para el próximo 20 de enero para revisar decreto sobre inversiones de fondos de pensiones que prepara el Gobierno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad