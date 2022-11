Profesor desata polémica en redes por tarea a sus estudiantes sobre la serie Matarife

En redes sociales se desató todo un debate luego de que el profesor Wilmer Chaparro, del Colegio Franciscano Virrey Solís de Bucaramanga, les pusiera de tarea a sus estudiantes de undécimo grado un análisis crítico sobre la serie Matarife.

La tarea consistía en analizar la serie en su introducción, autores, reseña de cada capítulo, juicio de valor y conclusiones.

Sin embargo, la tarea molestó a los militantes del Centro Democrático en Santander, quienes tildaron de que la educación “estaba permeada”.

“Seguimos insistiendo en que la educación está permeada por profesores militantes ideológicamente que se alejan de su noble labor”, dijo el tuitero Laureano Tirado, quien pertenece al Centro Democrático en Santander.

Profesor pide en trabajo: introducción, autores, reseña de cada capítulo, valoración crítica y juicio de valor, conclusiones. | Seguimos insistiendo en que la educación está permeada por profesores militantes ideólogicame que se alejan de su noble labor. — Laureano Tirado (@LaureanoTirado) June 16, 2020

Su comentario en Twitter levantó rechazo entre profesores y hasta los mismos estudiantes del colegio, quienes le pidieron “respeto por poner en tela de juicio la imagen, integridad, valores y educación de la institución educativa”.

“El docente Wilmer Chaparro, digno representante del quehacer pedagógico Franciscano, no ha buscado imponer una verdad absoluta ni ha coaccionado a sus estudiantes para que tomen como cierto el contenido de la serie Matarife, sino que al contrario insta a sus alumnos a que desarrollen un juicio de valor y un sentido crítico al mismo”, dicen los estudiantes y egresados del Colegio Virrey Solís en un comunicado.

Otros tuiteros también rechazaron los señalamientos y aplaudieron que el profesor haya puesto a los estudiantes a analizar la serie Matarife desde un sentido crítico.

“Estructura del informe está bien planteada, a mi modesto modo de ver. Componente crítico y juicio de valor permite libertad de opinión respecto a fuente contrastada por otras fuentes”, dijo Elkin Briceño.

Estructura del informe está bien planteada, a mi modesto modo de ver. Componente crítico y juicio de valor permite libertad de opinión respecto a fuente contrastada por otras fuentes. No veo problema, independientemente de la postura personal del docente al que se puede debatir. — Elkin Briceño Lara (@elkinbl75) June 17, 2020

"Ojalá en el colegio le enseñen a uno finanzas, política, emprendimiento, análisis de riesgo, economía y no enfatizarse en temas que uno se gradúa y no vuelve a ver nunca. Así no nos estrellaríamos tanto en la vida", respondió Daniela Rojas, otra tuitera.

Ojalá en el colegio le enseñen a uno, finanzas, política, emprendimiento, análisis de riesgo, economía, y no enfatizarse en temas que uno se gradúa y no vuelve a ver nunca. Así no nos estrellariamos tanto en la vida — DanieLa (@DANIELAROOO) June 18, 2020

