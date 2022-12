Programa completo de Mañanas BLU 3 de septiembre de 2014

Video de decapitación de Steven Sotloff es auténtico, dice Casa Blanca: El vídeo de la decapitación del periodista estadounidense Steven Sotloff reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico es auténtico, indicó la Casa Blanca este miércoles.

Millonario robo a una droguería en el sur de Bogotá: Cuatro delincuentes irrumpieron en una droguería al sur de Bogotá destruyendo uno de los muros del establecimiento. En ocho cámaras quedó registrado el incidente que dejó el incidente en donde fueron hurtados más de 10 millones de pesos en efectivo.

MinSalud viaja hoy al Carmen de Bolívar para verificar casos de niñas desmayadas: Hacia las 10 a.m. llegará al municipio del Carmen de Bolívar el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para verificar de primera mano las denuncias de desmayos de menores que han sido vacunadas contra el virus del papiloma humano.

Maduro realiza "revolcón" en su gabinete: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en su Gabinete ministerial que señaló, son "necesarios" para hacer las "cinco revoluciones" que asegura se ha planteado en esta etapa de la llamada revolución bolivariana.

Concejales buscarán reversar fallo de Corte que revive corridas de toros: A pesar de la sentencia de la Corte Constitucional en donde se reviven las corridas de toros en la capital colombiana, el concejal Hosman Martínez, coordinador ponente del Proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Distrital, radicó una ponencia positiva al Acuerdo que busca modificar el numeral que promueve las actividades taurinas en la Plaza de Toros la Santamaría.

Dirigentes sindicales de Cali denuncian amenazas de bandas criminales: Dirigentes sindicales denunciaron en Cali amenazas por parte de supuestos comandos armados de Los Rastrojos, recibidas por medio de panfletos.

EE.UU. no se dejará "intimidar" por decapitación de Sotloff, asegura Obama: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este miércoles que su país no se dejará "intimidar" por los yihadistas del Estado Islámico (EI) que decapitaron al periodista estadounidense Steven Sotloff.

“Mayoría de bogotanos se oponen a tortura”: animalistas piden consulta popular: Natalia Parra Osorio, líder de la fundación Alto, Animales Libres de Tortura, lamentó el fallo de la Corte Constitucional que ordenó la reapertura de la Plaza de Toros La Santamaría para las actividades de tauromaquia y aunque reveló que es un fallo que los antitaurinos esperaban hace más de un año, “no es en derecho”.

¿Son los toros una expresión artística? Debate: Ante el fallo de la Corte Constitucional que revive las corridas de toros en la capital colombiana, una de las tendencias en las redes sociales es precisamente la polémica que genera esta decisión entre los que piensan que las corridas son una forma de expresión artística y los que están a favor de los derechos de los animales. Los panelistas de Mañanas BLU debatieron frente al tema.

No estamos defendiendo un negocio”: presidente de Corporación Taurina de Bogotá: Felipe Negrete, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, aplaudió la decisión de la Corte Constitucional que ordena revivir las corridas de toros en la plaza de toros La Santamaría y manifestó que el organismo no está defendiendo un negocio.

Nairo Quintana abandona la Vuelta a España: El colombiano Nairo Quintana (Movistar) abandonó la Vuelta a España, como la consecuencia de la caída que sufrió este martes, durante la décima etapa.

Cumpliremos fallo sobre Plaza de Toros pero tenemos procesos primero: Distrito: La secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Martha Lucía Zamora, aseguró que la administración distrital va a cumplir con la determinación de la Corte Constitucional, aunque dijo que hay “ciertos procesos primero".

Gobierno radicará este miércoles el proyecto de reforma política: Sobre las 11 a.m. el presidente Juan Manuel Santos explicará en detalle en qué consiste la reforma al Estado que propondrá el Gobierno en el Congreso, con la cual se busca equilibrar los poderes, eliminar la reelección presidencial y limitar el número de periodos que pueden ejercer los congresistas.

Todo está listo para que Reinaldo Rueda sea el técnico de Millonarios: Todo está listo para que Reinaldo Rueda, quien dirigió a la selección de Ecuador hasta el Mundial Brasil 2014, sea el técnico de Millonarios.

Yepes y Fabbro serían las nuevas incorporaciones de Millonarios: Con la posible contratación de Reinaldo Rueda para la dirección técnica del club albiazul, los nombres del capitán de la Selección Colombia durante el Mundial de Brasil, Mario Alberto Yepes, y el paraguayo Jonathan Fabbro, suenan con fuerza para reforzar la nómina del equipo tras la salida de Juan Manuel Lillo.

Primera imagen de Nairo Quintana tras caída que ocasionó retiro de La Vuelta: El fotógrafo y periodista español Jesús Rubio publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que se ve al ciclista boyacense Nairo Quintana en una camilla de una ambulancia

Exabogado de Sandra Morelli no cree que Fiscalía haga persecución en su contra: El abogado Juan Carlos Prias, quien hasta el martes defendió a la excontralora Sandra Morelli en el proceso que le adelanta la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial, dijo que el lunes en la noche se enteró que ella había salido del país.

¿La contralora Sandra Morelli se fugó del país? Debate: Tras la salida del país hacia Italia de la contralora Sandra Morelli acusando “falta de garantías” y una supuesta persecución por parte del fiscal Eduardo Montealegre, la mesa de trabajo de Mañanas Blu discutió acerca este desplazamiento que es considerado por muchos como unas “fuga” para evadir a la justicia ante la imputación de cargos de la Fiscalía por celebración indebida de contratos.

Salida de contralora es “la historia de una fuga anunciada”: Ramiro Bejarano: El columnista Ramiro Bejarano, uno de los más grandes detractores de la contralora Sandra Morelli, quien salió del país argumentando persecución y falta de garantías, dijo en Mañanas BLU que esta es la historia de una “fuga anunciada”.

De la Calle exige aclaración de las Farc sobre “indignante" ataque a Clara Rojas: El Gobierno Nacional, a través del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, llamó "denigrante" e "inexplicable" el comunicado de las Farc en el que aseguran que no consideran víctima a Clara Rojas y le exige al grupo guerrillero una aclaración.

Me dolió que no me consideren víctima, pero eso retrata a las Farc: Clara Rojas: La representante a la Cámara por el Partido Liberal, Clara Rojas, aseguró en Mañanas BLU que se siente “abrumada” por las recientes declaraciones de las Farc en las que no la reconocen como víctima.

Fiscalía descubrió red de corrupción al interior del búnker. Van tres capturados: El CTI de la Fiscalía y la unidad contra bandas criminales hicieron efectivas varias capturas relacionadas presuntamente con una red dedicada a cometer irregularidades aprovechando el acceso que tenían a los procesos penales que se llevan a cabo en el búnker.

Delincuentes robaron $6 millones en entidad bancaria de Bogotá: Las autoridades de Bogotá confirmaron el robo de una sede del Banco Caja Social en la avenida Primero de Mayo por parte de dos hombres, quienes intimidaron a los funcionarios y clientes con armas de fuego.

Nairo Quintana sufrió fractura y deberá ser operado: A través de su cuenta en Twitter, el equipo Movistar confirmó que Nairo Quintana sufrió una fractura en la caída de este martes, que terminó sacándolo de la Vuelta a España.

El tema de Saludcoop es tan grave que pido la renuncia a MinSalud: Jorge Robledo: Durante el debate de control político citado por Jorge Enrique Robledo sobre el tema de Saludcoop, el congresista del Polo reveló que están por perderse $1.4 billones de la salud.

Pedirán nulidad de la sentencia que permitió adopción a pareja de lesbianas: El director de la Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, anexará ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, una investigación que demostraría que el magistrado Jorge Iván Palacio debió haberse declarado impedido para discutir el fallo que emitió la Corte Constitucional que permitió la adopción de una niña por parte de una pareja de mujeres homosexuales en Medellín.

“Hace tres años que se erradicó la corrupción en SaludCoop”. SuperSalud: El superintendente de Salud, Gustavo Morales, dijo que la solicitud de renuncia hecha por el senador Jorge Enrique Robledo, durante el debate de control a SaludCoop, no tiene ningún fundamento.

Fiscal pide a Tribunal no avalar tutela de excontralora: Mediante un oficio, el fiscal Eduardo Montealegre le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca no avalar y declarar improcedente la tutela que presentó la excontralora Sandra Morelli Rico, alegando violaciones al debido proceso que le sigue por sobrecostos de arriendo y posibles interceptaciones ilegales.

Exportaciones colombianas en julio de 2014 crecieron 8,5 por ciento: Las exportaciones colombianas crecieron durante julio de 2014 un 8,5 por ciento, pasando de 4.650 millones de dólares a un nivel superior a los 5 mil millones de dólares.

Rigoberto Urán incursiona en el negocio de la ropa deportiva: Rigoberto Urán, de 27 años, parece más activo en materia de negocios que otros deportistas debido a que está tratando de popularizar su marca de ropa deportiva ‘Go Rigo Go’ y vender por un sitio llamado RigoStore.

Subcomandante de Tránsito fue relevado por denuncias sobre cuotas de comparendos: El director de la policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, anunció que apartó de su cargo al mayor Gilberto Pulido, comandante operativo de la Policía de Tránsito, para que sea investigado por la inspección de la institución luego de revelarse una grabación en la que el uniformado cuenta sobre unas fuertes advertencias que presuntamente recibió de la secretaria de movilidad María Constanza García para cumplir unas supuestas cuotas de comparendos a los conductores.

Con abucheos recibieron a MinSalud y al gobernador Gossaín en Carmen de Bolívar: En el municipio de Carmen de Bolívar hay tensión por manifestaciones tras la llegada del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a evaluar la salud de cientos de menores después de aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano.

“Por pocos minutos casi no se logra las transferencia a Manchester”: Falcao: El atacante samario, reciente incorporación del club inglés Manchester United, compareció ante los medios de comunicación luego de la práctica que adelantó la Selección Colombia en Miami previo al choque ante Brasil.

Hoy, hay que tener valor para casarse: papa Francisco bromea sobre el matrimonio: El papa Francisco bromeó con las parejas de recién casados que se encontraban presentes en la Plaza de San Pedro para participar en la audiencia general al decirles que "hay que tener valor para casarse hoy en día".

Fotos: A la modelo Emily Sears le encanta lucir sus curvas en redes sociales: La modelo australiana Emily Sears ha aparecido en numerosas publicaciones de todo el mundo, incluyendo GQ, FHM, Maxim, Kandy Magazine, Zoo, entre otras.

Tony Blair no cobró “un peso” por asesoría: Santos responde a Antonio Caballero: El presidente Juan Manuel Santos respondió este miércoles a una columna de Antonio Caballero, quien preguntó cuánto cobró el exprimer ministro británico Tony Blair por la asesoría para modificar la Vicepresidencia.