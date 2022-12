Promovemos el SÍ porque queremos que las Farc se desarme: Navarro Wolff

El senador Antonio Navarro Wolff adelantó una reunión con educadores, líderes políticos y víctimas de la violencia en Caquetá, para promover el SÍ al plebiscito por la paz.

El legislador aseguró que es importante apoyar esta iniciativa para lograr que los hombres de las Farc, grupo guerrillero con el que el Gobierno adelanta conversaciones en La Habana, entreguen sus armas. (Lea también: ¿Por qué en unas encuestas gana el SÍ y en otras el NO en el plebiscito? ).

“Estamos promoviendo el SÍ en el plebiscito y hay un argumento sencillo, simple, pero absolutamente cierto; si votamos SÍ, más de 7 mil miembros de las Farc se desarman, si votamos NO, no lo van a hacer. Qué preferimos, que las Farc se desarmen o que no se desarmen, de eso va a depender nuestro voto en el plebiscito”, dijo el senador.

Municipios en riesgo por plebiscito

La Misión de Observación Electoral advirtió que hay un riesgo extremo en 53 municipios del país que podrían afectar la realización de campañas con plenas garantías, además de la transparencia en los resultados del Plebiscito por la Paz.

Según la MOE, más de la mitad de los municipios de Chocó, Arauca, Cauca y Putumayo presentan esta condición de vulnerabilidad. (Lea también: Al menos 243 municipios, en riesgo electoral para el Plebiscito por la Paz: MOE ).

Las variables de riesgo se deben a posibles fraudes electorales y a la presencia de bandas de crimen organizado, presencia del ELN, Farc, cultivos ilícitos, minería ilegal, violencia política y social, riesgo por desplazamiento masivo y por violaciones a la libertad de prensa.

“La incertidumbre que genera la falta de reglas claras para las campañas, los altos niveles de polarización e intolerancia entre las diferentes posturas y la falta de información veraz, son factores de riesgo electoral que están caracterizando este proceso y que se suman a los expuestos”, explicó la directora de la organización Alejandra Barrios.

Escuche en este audio más información sobre:

-25 comparendos por embriaguez y exceso de velocidad, se realizaron durante el primer día del plan éxodo en el Tolima.

-Para el próximo miércoles 17 agosto quedó programado el vuelo Cali- Madrid que tuvo que ser cancelado por fallas mecánicas. Los pasajeros afectados aseguraron que no tuvieron el mejor trato por parte aerolínea.

-El hombre que incendió un tren y apuñaló a varios de sus pasajeros en Suiza, falleció hace en el hospital a causa de sus graves heridas, horas después de que muriera la primera de sus víctimas.

-La campeona mundial de salto triple y medallista de plata en Londres 2012, Caterin Ibargüen, estará buscando la medalla de oro en los juegos olímpicos Rio 2016 a partir de las 6:45 de la noche, hora Colombia.

-El grupo yihadista nigeriano Boko Haram difundió un vídeo en el que muestra a un supuesto grupo de las más de 200 escolares secuestradas en Chibok en 2014, y donde asegura que algunas han muerto en bombardeos del Ejército de Nigeria.