Propuesta de presidente Petro de "vamos a pagar por no matar" causa controversia en el Congreso

Durante su desplazamiento a Buenaventura, en el Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta de "Vamos a pagar por no matar" para que no entren a grupos criminales los cientos de jóvenes de que hoy hacen parte de estructuras criminales como Los Shottas y Los Espartanos en esta zona del país.

Según el mandatario Gustavo Petro, la propuesta está dentro del plan de Gobierno en lo que denominó jóvenes en paz y con la que se pretende ayudar a la juventud del país en la construcción de la paz, sin embargo, la propuesta generó controversia algunos sectores u otros que la apoyan, como lo expresaron desde el propio Pacto Histórico.

“Creo que la propuesta del presidente Petro de buscar que los jóvenes sean puestos por fuera del conflicto armado y de las organizaciones armadas y que se puedan realizar acciones sociales que busquen que la juventud no tenga que entrar en las filas de organizaciones armadas, pues es una propuesta fundamental que tiene un lugar importante en la política de paz total y que sin lugar a dudas es adecuada, puesto que tanto por obra del reclutamiento forzado como por otras circunstancias. La realidad hoy es que muchos jóvenes, adolescentes e incluso niñas y niños están siendo involucrados en el conflicto armado”, dijo el senador Iván Cepeda.

Para el congresista conservador Juan Carlos Will´s, la idea se debe estudiar a fondo, pero la ve apropiada para la juventud del país en medio de las dificultades por la que pasan.

“Creo que hay que profundizar la propuesta del presidente Petro, sí es pagar para que los jóvenes accedan a la educación, para que accedan a espacios de empleabilidad donde no tengan que incurrir a cometer delitos para su subsistencia, por supuesto que esto es lo que toca trabajar en este país, tratar de sacar a los jóvenes de la delincuencia con educación, con empleo, con oportunidades”, explicó.

Según el senador Alejandro Carlos Chacón, estos recursos pueden ser entregados a población más vulnerable como la tercera edad que no tiene ningún tipo de pensión.

“Hace ya varios años hemos venido hablando, especialmente nosotros, sobre la renta a vida, mínimo vital, para que la gente no muera de hambre en Colombia, acabar con la extrema pobreza. Eso es importante para los ciudadanos que requieren, que necesitan, que lo ha llamado también la renta básica, universal, por lo menos iniciar con el adulto mayor, generalizar la ayuda al adulto mayor que no tiene posibilidad de trabajo. Darle a la gente que necesita está bien, pero pretender darle para que no se delinque a un delincuente y que ese sea el incentivo para que no delinque cuando hay tanto gente necesitada por un mínimo vital, pues es un exabrupto. Eso es una locura”, manifestó.

Desde el Centro Democrático y su senador Ciro Ramírez, este tipo de incentivos deben ser dirigidos a los colombianos que cumplan con la ley en temas como la educación, entre otros.

“Los servicios del Estado y los incentivos deben ser para los colombianos a través de la educación, a través de bienes públicos. No podemos enseñar y dejar un precedente, que a los bandidos a quien se les da los incentivos y no a los colombianos que están cumpliendo la ley la constitución. Incentivamos a través de los bienes públicos de la educación, para que no cometan delitos; no pagar para que dejen de matar”, manifestó el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez.

