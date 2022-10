Propuesta tuvo sesgo machista: periodista a la que Evo Morales mandó a cocinar

“Yo hice una pregunta que tenía que ver con la posibilidad de que gane el No, cuál es el rumbo que el movimiento socialista iba a asumir y el presidente Evo Morales, en tono de broma pero no lo justifico, planteó de que me invitaría a su finca e hizo una referencia que me haría cocinar para la gente de la zona”, explicó la periodista.

“La mayoría no lo tomó como un insulto, pero si hubo un enfoque desde otras lecturas. Yo personalmente lo tengo con una lectura más de carácter machista, para mi tiene más un componente de esa naturaleza”, agregó.