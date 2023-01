“Proyecto de humanización de cárceles no es de impunidad”: minjusticia a Claudia López

En diálogo con Blu Radio, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió el proyecto de humanización de las cárceles, dijo que no significa impunidad, en referencia a unas declaraciones que hizo la alcaldesa Claudia López en Mañanas Blu .

“A la alcaldesa, probablemente, le hayan dado una idea errónea del proyecto. El proyecto no es un proyecto de excarcelación ni de impunidad. Es un proyecto que le apunta a la resocialización. Es decir, que las personas que estén presas trabajen, estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan desarrollen algún oficio”, explicó.

El ministro manifestó que el proyecto, del que dijo está basado en evidencias, racionaliza los recursos de las cárceles y añadió que no va en contra de las víctimas.

“Para la víctima, lo más importante es sentir que vuelve a estar en la situación anterior de la comisión del delito. Que le reparen el daño que le hicieron, que le paguen el tratamiento médico que tuvo que tener”, argumentó, tras afirmar que la cárcel ni repara a la víctima ni resocializa al delincuente.

El ministro manifestó que no sabe de dónde salió la cifra que indica que 7.000 presos saldrán de las cárceles a Bogotá, un temor que expresó en Blu Radio la alcaldesa Claudia López.

Asimismo, el ministro Osuna indicó que la posibilidad de que los presos, que hayan cumplido las cuatro quintas partes de la pena, salgan de la cárcel ya está en la ley y aclaró que su proyecto solo haría una pequeña modificación: “Nosotros lo que hacemos es modificar eso y ponerle una gradualidad. Para personas que hayan cometido delitos contra niños, nunca. Para delitos sexuales, nunca. Otros delitos, cuando ha cumplido el 60% de la pena y los otros, los menos graves, cuando ha cumplido el 50%”.

En ese sentido, por ejemplo, el ministro explicó que los delitos menores aplicarían para delitos como hurto, pero añadió que, si antes de eso se ha celebrado un convenio entre el Inpec y una empresa, el delincuente podría salir a trabajar.

“Esos convenios ya existen para que trabajen adentro. Pero podría ser que, una vez hayan cumplido el 60% de la pena, salgan, por ejemplo, a una construcción de una vía terciaria, los trasladan desde la cárcel en un bus del Inpec, trabajan y regresan en la noche a la cárcel”, puntualizó.

Agregó que el preso recibiría remuneración por ese trabajo, con el que podría ayudar a su familia, pero también ayudaría a su inclusión en el mundo laboral.

“Que trabajen y que tengan un sueldo, una remuneración para que se vayan preparando para cuando salgan definitivamente de la cárcel. Para que puedan mandarle $200.000 a su familia, para que tengan para la gaseosa”, explicó.

Al respecto, la alcaldesa Claudia López criticó el proyecto porque, a su entender, sacaría a la calle a miles de presos que aumentarían la inseguridad en ciudades como Bogotá.

“A las personas que las intimida alguien con un cuchillo y les roba las cosas donde quieren ver a ese delincuente, lo más probable en la cárcel. Esto no es fetichismos, aquí lo que hay es populismo de impunidad, esto es la feria de la impunidad. El Estado le va a decir a los jóvenes de Colombia, a las mujeres y a la clase media, etc. que si los roba no importa. Yo soy servidora pública de un Estado social de derecho y que no me vengan a decir que no hay justicia social”, dijo en Blu Radio.

