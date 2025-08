Proyecto de ley busca control de iglesias en Colombia: senador Benavides habla de sus alcances

Un proyecto de ley que busca establecer control, inspección y vigilancia sobre la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior ha desatado un intenso debate en Colombia, generando preocupación entre diversas congregaciones religiosas. El senador Alberto Benavides, autor de la iniciativa, ha salido al paso de las críticas, defendiendo la propuesta como un mecanismo para garantizar la libertad religiosa y el buen uso de los recursos de las iglesias, desmintiendo que su objetivo sea imponer nuevos impuestos o limitar los beneficios tributarios existentes.

La controversia surge en un momento en que el ministro Benedetti del Gobierno, según se ha reportado, se ha reunido con iglesias para intentar tranquilizarlas, llevando a cuestionamientos sobre el apoyo gubernamental a la propuesta.

El senador Benavides enfatizó que el proyecto de ley surgió directamente de las iglesias. Según sus declaraciones, hubo una serie de encuentros y una reunión en el Congreso de la República el 17 de junio del periodo legislativo anterior, donde estuvieron presentes congregaciones católicas, cristianas, musulmanas, judías y ortodoxas. De estos encuentros, explica el senador, "salió la una propuesta que en ningún sentido pues busca generar lo que pues aquí se está haciendo".

El propósito central, según el legislador, es "asegurar que los recursos de las iglesias sean utilizados de acuerdo a sus propósitos institucionales". El senador subrayó que esta es la motivación que le han transmitido quienes impulsaron la ley, y que no tiene "nada que ver con la fe, nada que ver con las prácticas religiosas, sino con la forma institucional".



Implicaciones tributarias

Una de las principales preocupaciones expresadas por los críticos del proyecto es su supuesta injerencia en los asuntos tributarios de las iglesias. Sin embargo, el senador Benavides negó rotundamente esta afirmación. "No existe ningún artículo del proyecto que modifique temas en materia tributaria, que eso es algo que se está diciendo", aseguró.

Cuando se le confrontó con la lectura de que el proyecto "crea la capacidad de supervisar beneficios tributarios", el senador aclaró: "No, no, beneficios en términos de las dinámicas, pero ahí no está diciendo que se va a impuestar ni hay una tasa de impuestación ni nada de ese tipo".

A pesar de la insistencia en que el proyecto plantea revisar los beneficios tributarios, el senador mantuvo su postura: "Ellos dicen que buscan revisar, pero no que van a poner impuestos, que no va a haber impuestos". Y ante la pregunta directa de si se quitarían los beneficios tributarios, fue enfático: "No, para nada". Explicó que esta revisión es una "facultad", sin relacionarla con la imposición de gravámenes.

El senador Benavides se mostró abierto a la deliberación y el diálogo con todas las partes involucradas. Ante la pregunta sobre el futuro del proyecto sin el apoyo explícito del Gobierno, admitió que "va a ser muy difícil el trámite". Sin embargo, reiteró su compromiso de reunirse con el ministro y las iglesias para tomar una decisión.

