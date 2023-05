Puntos de concentración de marchas por Día del Trabajo: en Bogotá llegaran a la Casa de Nariño

Este lunes, 1 e mayo, sobre las 9:00 de la mañana empezarán las concentraciones en el Parque Nacional de los distintos sindicatos de trabajadores y estudiantes para conmemorar el Día del Trabajo.

Se prevé, según el presidente de la CUT, Francisco Maltés, que arranquen desde ese punto de la ciudad en una marcha que irá hasta la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde dicen van a acompañar al presidente Gustavo Petro en el 'Balconazo' programado para hoy a la 1:00 p.m. y en apoyo también a las reformas de salud, la laboral y la pensional.

El segundo punto de encuentro en la capital del país, se llevará a cabo en la Universidad Nacional también a las 9:00 de la mañana.

“Las reformas sociales significan para los colombianos la devolución de los derechos perdidos durante los últimos 30 años con las regresivas normas de los últimos gobiernos, de esta manera la salud pasaría a ser un derecho fundamental y dejaría de ser un negocio”, indicó el presidente de la CUT.

Publicidad

Otros puntos de concentración en Colombia:

1. Leticia, Amazonas: Frontera hasta la Catedral.

2. Arauca, Arauquita: Saravena, Tame, Arauca, 8:30 am en las sedes de Asedar.

3. Medellín, Antioquia, 9 am, Carrera 74 con calle 99 hasta Parque la Resistencia.

4. Barranquilla, Atlántico, 9 am, Calle 45 con Carrera 4, hasta la Cancha Simón Bolívar.

5. Tunja, Boyacá, 9 am, Universidad Pedagógica a la Plaza de Bolívar.

6. Florencia, Caquetá, 9 am, Parque San Francisco a Parque Santander.

7. Popayán, Cauca, Banco de la República.

8. Manizales, Caldas, 9 am, Parque Ernesto Gutiérrez.

9. Yopal, Casanare, 8 am, Parque del Intra hasta el Parque Central.

10. Valledupar, Cesar, 8 am, Plaza Barrio 1 de mayo hasta Sinaltrainal.

11. Quibdó, Chocó, 9:00 am. Parque Centenario.

12. Riohacha, La Guajira, 7 am, ICBF.

13. Santa Marta, Magdalena, 8 am, Plazoleta Sena Comercial hasta Calle 22 con carrera 5ª.

14. Villavicencio, Meta, 9 am, glorieta Villacentro hasta Parque Los Libertadores.

15. Pasto, Nariño, 9 am, Parque de Santiago hasta Parque Nariño.

16. Cucutá, Norte de Santander, 8:30 am. Asinort hasta Parque de Telecom.

17. Armenia, Quindío, 9 am, Plazoleta Banco de la República.

18. Bucaramanga, Santander, 8 am, Plazoleta Luis Carlos Galán hasta Parque de los Niños.

19. Ibagué, Tolima, 9 am, Casa del Maestro.

20. Cali, Valle del Cauca, 8 am, Loma de la Cruz hasta Parque Obrero.