¿Qué cambiará en la Policía en la Presidencia de Gustavo Petro? El próximo año saldría de Mindefensa

El director de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely, habló en Mañanas Blu acerca de los cambios que tendrá la institución en el Gobierno de Gustavo Petro. El oficial explicó el nuevo enfoque de "seguridad humana" que se impulsará. El oficial reveló que la salida de la Policía Nacional de la órbita del Ministerio de Defensa se dará a principios de 2023.

"Es una alineación a lo que dispone la Organización de Naciones Unidas (ONU) para garantizar que efectivamente no haya miedo en las personas asociado a lo que tiene que ver con los delitos que afectan la seguridad ciudadana. La dignidad, por supuesto, no solamente los policías, sino de la comunidad en lo que el compete a la Policía Nacional de mantener las condiciones de libertades públicas y por supuesto lo que tiene que ver con la eliminación de la miseria", sostuvo.

Publicidad

Según el general Sanabria. el enfoque se basará en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, así como de los reglamentos institucionales aplicados por los uniformados. "Infortunadamente muchos los desconocen y por eso estas limitaciones y omisiones en el cumplimiento de sus funciones. La Policía Nacional será más cercana al ciudadano", indicó.

De acuerdo con el nuevo director de la Policía, en la institución habrá una mayor posibilidad para el crecimiento de las mujeres y un espacio para que quienes quieran ser oficiales puedan hacer la carrera sin tener que hacer grandes esfuerzos. Además, dijo el general Sanabria, se brindará alimentación digna y se buscará satisfacer necesidades básicas y servicios públicos.

El general Sanabria aseguró que su presencia el Chochó, Sincelejo, buscó dar un mensaje de esperanza y aflicción por la muerte de tres jóvenes. El nuevo director de la Policía dijo que se busca dar tres mensajes. compromiso con la pronta justicia, dignificación de las personas que fueron objeto de este acto y construcción de confianza".

En cuanto a los cambios en el Escuadrón Móvil Antidisturbios ( Esmad) en la administración del presidente Petro, el general Henry Sanabria sostuvo que este podría convertirse en una fuerza disponible, pero aclaró que sería de “último recurso”; es decir, primará el diálogo.

Publicidad

"Años atrás contábamos con un grupo de policías con una capacitación en el manejo de disturbios y motines, conocidos como la “fuerza disponibles”. Esa fuerza disponible se conformaría como un grupo especial de protección a la manifestación pública y tomaría los lineamientos de las Naciones Unidas para la aplicación de la ley el uso de la fuerza”, declaró.

Otro punto trascendental sería el cambio en el uso de armas letales. “Al Esmad se le señala, desde varios sectores, de haber afectado la integridad de algunos jóvenes. Las escopetas calibre 12 fueron recogidas. Esa munición es prohibida, no se está utilizando. Revisión de este tipo de armas no letales. Por supuesto de los procedimientos cuando se trata de aprehender jóvenes que participan en estos hechos”, indicó.

Publicidad

El nuevo director de la Policía aclaró que no se le quitaría las armas no letales al Esmad porque, según dijo, en un momento dado son necesarias para no entrar en contacto directo.