“Que comisionado se ponga camiseta de institucionalidad y crea en el Estado”: fiscal Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, nuevamente rechazó las declaraciones del ELN, que negó ser autor de los supuestos planes para atentar contra varios funcionarios, incluyéndolo a él, al general en retiro Eduardo Zapateiro y a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Además, calificó de “canalla” a quienes dicen que hay falta de información sobre estos ataques.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el fiscal Barbosa se refirió a las más recientes declaraciones del comisionado de Paz, Danilo Rueda , quien señaló a través de redes sociales que “la manifestación pública del ELN negando su responsabilidad en el presunto plan de atentado cuestiona la veracidad de la información entregada por la fuente”.

El fiscal fue enfático al decir que no se está saboteando el proceso de paz y que “no se puede descartar” la información que entregan fuentes como el Ejército, pues, de no tomarse en cuenta, supone un riesgo directo para su vida y la de su familia, así como la de los ciudadanos.

“Lo mínimo que uno pide es que el señor comisionado de Paz se ponga la camiseta de la institucionalidad y crea un poquitico en el Estado, que él tiene que entender representa. Es que a él le giran su plata y su sueldito, se lo pagan el Estado colombiano, los ciudadanos; el representa otra cosa”, recalcó.

En ese sentido, mencionó que es “lamentable” que se diga que hay desinformación y saboteo, “porque el señor comisionado representa al Estado colombiano, no al ELN”. Lo que, añadió, le genera preocupación, pues, según dijo, la Fiscalía ha mantenido “colaboración” con los diálogos de paz que se adelantan con ese grupo armado ilegal.

“Son declaraciones miserables y canallescas las que ha hecho el alto comisionado frente a esto (…) Uno no puede rechazar a la institucionalidad sin más, teniendo además en cuenta que nosotros adelantamos una investigación con tres fuentes de información diferentes”, aseveró.

Así, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que “no es un capricho” suyo hacer denuncias sobre presuntos planes del ELN para atacarlo. Insistió que hay que fuentes verídicas que se investigaron antes de hacer el comunicado público.

“No es un capricho de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. A mí no me interesa verdaderamente que esto se presente, esto lo que hace es dificultarme la vida, no es divertido tener esto encima”, puntualizó en Blu Radio.

