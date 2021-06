¿Qué es la pentrita? Experto explica cómo se comercializa el explosivo que se usó en la Brigada 30

Han pasado tres días del atentado con carro bomba al catón militar San Jorge de la Brigada 30 en Cúcuta y aún se desconoce si fue en esa ciudad, o en otra región del país, en la que se cargó con pentrita el vehículo que ingresó a la sede de las Fuerzas Militares.

Investigadores del equipo especial conformado por la Fiscalía, la Sijin de la Policía, el Ejército, y con apoyo de hombres del organismo estadounidense FBI, analizan registros de cámaras de 45 dispositivos públicos y privados de la capital de Norte de Santander para identificar la ruta del carro bomba y así lograr ubicar a los responsables de cargar y llevar el vehículo hasta la sede de la Brigada 30.

Pero ¿Qué es la pentrita? El ingeniero César López explicó que este es un derivado de la pentonita.

Este explosivo es fabricado por Indumil en nuestro país, pero es comercializado mediante permisos especiales a empresas mineras y compañías de obras y construcciones civiles.

“No solamente Indumil fábrica para el mercado militar, sino a través de la parte de comercio y de control de armas, ellos distribuyen material para el caso de minería y uno de los grandes consumidores de explosivos en Colombia es precisamente todo lo que tiene que ver obras subterráneas para la construcción de túneles, por ejemplo, que hacen parte de las obras civiles”, aseguró el ingeniero López.

Publicidad

Además, este explosivo es considerado como altamente sensible. “Es sensible al calor y es sensible al choque o al golpe y por eso normalmente la pentrita se trata con cuidados muy especiales”, puntualizó el experto César López.

Por ahora las autoridades se concentran en identificar la ruta del automotor de placas JGX 189 que ingresó a la Brigada 30 del Ejército en la capital de Norte de Santander y establecer en qué municipio o departamento fue cargado con el explosivo pentrita.