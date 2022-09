¿Qué funciones cumple la primera dama en Colombia?

El presidente Gustavo Petro junto a la primera dama ya casi cumple 2 meses en el poder desde que posesionó en la Plaza de Bolívar. Desde entonces su Gobierno ha sido el foco de opinión de diferentes sector políticos en Colombia.

Una de las personas que se ha llevado el protagonismo ha sido la primera dama, Véronica Alcocer, que ha protagonizado desde polémicas e incluso criticas por sus retractores en redes sociales. En especial por el papel protagónico que ha adquirido al lado del mandatario, que lleva a algunos preguntarse: ¿qué funciones tiene en el Gobierno de Gusatvo Petro?.

¿Qué funciones cumple la primera dama?

Según reveló Noticias Caracol, en diálogo con la expresidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, las funciones de la primera dama en Colombia no son más que de protocolo público.

"La Constitución Nacional no la menciona y es muy claro que la primera dama es un particular, que por lo tanto no tiene ningunas funciones expresamente asignadas como cargo de primera dama y no tiene una remuneración (...) Sus funciones son eminentemente protocolarias de apoyar a su marido, el presidente de la República, de tener funciones de beneficencia, asistencia social, de apoyo, pero no es una servidora pública”, señaló Rojas.

La primera dama, Véronica Alcocer, ha estado en diferentes escenarios públicos en compañía de su esposo Gustavo Petro, e incluso en eventos de interes social. Recientemente asisitió a un evento de la ONU Mujeres en Nueva York e hizo acto de presencia en el funeral de junto al canciller Álvaro Leyva, en el funeral de estado de la reina Isabel II.

