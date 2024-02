¿Qué hace Laura Sarabia en Alemania con Petro?

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un evento que convoca a líderes y personalidades internacionales como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, elpresidente Gustavo Petro,ha generado un amplio debate no solo por su participación y los temas abordados, sino también por la composición de su comitiva en la que estáLaura Sarabia, directora de Prosperidad Social.

Laura Sarabia en Alemania, ¿función o privilegio?

La inclusión de Laura Sarabia en la comitiva suscitó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, interrogantes sobre su rol y justificación para participar en eventos que, aparentemente, no se relacionan directamente con sus responsabilidades al frente de Prosperidad Social.

Según la orden del día de la conferencia, no existe una agenda oficial para Sarabia en Múnich, lo que aumentó sus cuestionamientos sobre la pertinencia de su presencia en este tipo de encuentros internacionales.

Estas fueron las opiniones de los panelistas de Mañanas Blu:

“A mí siempre me impresiona esto. De verdad. Una cosa es bueno, en Cartagena. Vaya y venga con los cacaos. Listo, muy bien, pero es que ya es acompañando al presidente a todos lados. Una vez más en temas donde que quién es la directora de Prosperidad social. No es que se vaya otra vez de jefe de gabinete si quiere, pero es que uno no puede dejar al garete 13 programas de subsidios y de ayudas económicas en un Gobierno supuestamente del cambio que van a 20 millones de colombianos. Si se la quiere pasar viajando al presidente, perfecto. Pero entonces que dé un paso al costado. En eso a mí sí me impresiona y me impresiona más que a nada realmente le cause como estupor ni escozor ver a la directora de Prosperidad Social”: Paola Ochoa.

“Laura Sarabia es la funcionaria de confianza del presidente de la República. La nombró en la Dirección de Prosperidad Social con el propósito de que siguiera a su lado. Entonces, ya tranquilos, agüita de valeriana y tranquilos. Es raro porque es la funcionaria más cercana del presidente Pedro y además hay que agradecerle su trabajo. Quiero decirle, porque todos saben que es una funcionaria verdaderamente eficiente. Entonces, ya es mejor que Laura Sarabia esté al lado del presidente a que no esté. Quiero decirles cuando está pasan menos cosas de las que suelen pasar que cuando no está”: Héctor Riveros.

“Eso de niñera es bastante irrespetuoso. Cuando tengamos alguna evidencia, que Laura Sarabia está dejando descuidar sus labores, que un programa no está funcionando, que los niños no están recibiendo su comida, que no se están haciendo las transferencias, entonces sí señálenla de incompetente, pero ahorita realmente simplemente porque acompaña y cumple más funciones de las que le corresponde, por lo cual no le pagan más. Creo que tiene todo el sentido”: Luis Ernesto Gómez

“A mí sí me parece que es totalmente pertinente. ¿Por qué si sus funciones son de mano derecha del presidente, como una jefe de gabinete de facto no se va de jefe de gabinete de facto y se nombra a una persona para que piense al 100 % del tiempo en la dirección de Prosperidad Social? Es una Es una pregunta completamente válida. Nadie está siendo irrespetuoso”: María Consuelo Araújo.