Que ningún funcionario tenga miedo por defender la paz: Santos

Durante la clausura de la cumbre de gobernadores, el presidente Juan Manuel Santos defendió la participación de funcionarios en la promoción del SÍ a la paz y de votar positivamente el plebiscito. Esto ante las advertencias que han hecho, entre ellos, el procurador Alejandro Ordóñez, crítico del proceso de paz. (Lea también: Acto de firma de paz sería entre el 20 y el 30 de septiembre: Santos ).

"Otros que les dicen a ustedes cuidado, no hagan pedagogía, no pueden hacer campaña por qué los voy a sancionar, no le paren bolas", dijo.

Santos señaló que se van a impartir directrices para que quede más claro que los funcionarios tienen el derecho a defender la paz.

"Voy a emitir una directriz presidencial aclarando muy bien qué pueden hacer los funcionarios en esta campaña y pueden hacer prácticamente todo. Qué no pueden hacer, alterar partidas exigentes para favorecer alguna campaña. Que no se afecte el adecuado funcionamiento de la actividad estatal, y que no se coaccione a servidores y contratistas del Estado en un sentido u otro. De resto todo, pueden hacer proselitismo", explicó.

"Qué no amenacen a los servidores públicos de que no podemos hacer campaña". Agregó.

El presidente también dijo que el umbral del 13% de participación en el plebiscito fue una sugerencia del Congreso aceptada porque exige más la votación por el SÍ que la del 25 por ciento.

