No se registraron muertes violentas en Santander durante la celebración de Navidad

Bucaramanga y su área metropolitana vivieron una Nochebuena atípica para las estadísticas de seguridad: cero personas muertas, cero homicidios y ningún fallecido en accidentes de tránsito hasta la medianoche del 24 de diciembre. Un hecho que marca un contraste positivo frente a años anteriores y que se replicó en todo el departamento de Santander.

De acuerdo con el balance entregado por el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la jornada transcurrió sin afectaciones contra la vida ni la integridad de los ciudadanos.

La noche estuvo bajo estrictos controles policiales, con más de 2.000 uniformados desplegados en puntos estratégicos como el centro de la ciudad, centros comerciales, vías principales y sectores considerados críticos por su historial delictivo.

La presencia constante de la Policía, sumada a operativos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en asentamientos humanos y zonas de mayor conflictividad, permitió contener riñas y prevenir hechos violentos. Aunque sí se registraron algunos llamados de la ciudadanía, estos estuvieron relacionados principalmente con el uso de pólvora y episodios de intolerancia social, sin consecuencias fatales.



El balance positivo no se limitó a la capital santandereana. El coronel Gustavo Andrés Henao Sáenz, comandante encargado del Departamento de Policía de Santander, confirmó que en todo el departamento no se presentaron muertes violentas durante la celebración navideña. Además, las cifras muestran una reducción del 14 % en los homicidios frente a los registros del año 2024, un indicador que refuerza la tendencia a la baja en hechos de violencia.

En cuanto a la pólvora, uno de los factores de mayor preocupación en esta época del año, Bucaramanga no reportó personas quemadas. Sin embargo, se presentaron dos casos de lesionados en otros municipios del departamento: uno en Mogotes y otro en Sabana de Torres.

La celebración de esta Navidad fue tranquila en términos generales, por eso las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que se mantenga ese comportamiento durante el fin de año y el comienzo de 2026, pues hay ferias y fiestas en varios municipios de Santander.

