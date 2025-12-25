En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / No se registraron muertes violentas en Santander durante la celebración de Navidad

No se registraron muertes violentas en Santander durante la celebración de Navidad

Aunque hubo algunas denuncias de la ciudadanía, estas estuvieron relacionadas con el uso de pólvora y episodios de intolerancia social, sin consecuencias fatales.

Controles policiales..jpeg
La Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó operativos de control en varias zonas de la capital santandereana.
// Suministrada Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad