Blu Radio  / Nación  / ¿Qué relación tiene Juliana Guerrero con el presidente Petro? Esto respondió en Mañanas Blu

¿Qué relación tiene Juliana Guerrero con el presidente Petro? Esto respondió en Mañanas Blu

Guerrero habló de polémicas como sus viajes en helicóptero, fechas de graduación de contaduría pública, si trabajo social y el cargo que fungió en el Ministerio de Interior.

Foto: Blu Radio
Por: Patricia González
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:23 a. m.

En diálogo con Mañanas Blu, Juliana Guerrero, quien ha sido punto de críticas y comentarios por su llegada al Ministerio de Igualdad, sus estudios y experiencia, habló sobre cómo llegó al círculo más cercano del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Guerrero habló de polémicas como sus viajes en helicóptero, fechas de graduación de contaduría pública, si trabajo social y el cargo que fungió en el Ministerio de Interior.

En ese mismo sentido, fue preguntada sobre los rumores que surgen en torno a su relación con el presidente Gustavo Petro, ante lo que fue enfática al responder que su relación es netamente profesional; no se mostró sorprendida por los rumores y los relacionó con el machismo propio que existe en el país con respecto a los cargos públicos y obtenidos por mujeres.

