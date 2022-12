“Querían ver a Uribe humillado y lo lograron”: Alfredo Rangel

Alfredo Rangel, quien será el nuevo embajador de Colombia en Nicaragua, rechazó tajantemente la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, una determinación que tomó la Corte Suprema de Justicia.

Para Rangel, esta determinación muestra que la justicia en Colombia está politizada y persigue a personas de cierta militancia política.

Publicidad

“Esta decisión es una bofetada para la inmensa mayoría de los colombianos que creen que Uribe es una persona honorable. Simultáneamente es un triunfo de los amigos del terrorismo que siempre tuvieron como propósito ver al expresidente enjuiciado y tras las rejas o por lo menos privado de la libertad”, dijo.

Le puede interesar: Caso Uribe es solo la punta del iceberg de una serie de fenómenos: Roy Barreras

Agregó que la corte quería humillar al expresidente Uribe y lo logró y enfatizó en que esta decisión será “un balón de oxígeno” para el Centro Democrático, al punto que “saldrán uribistas hasta debajo de las piedras”.

Publicidad

“Esta es una determinación absolutamente arbitraria. El daño está hecho, querían humillar al presidente Uribe y lo han logrado. Una privación de la libertad en el curso de un proceso judicial solamente se realiza cuando la persona está en riesgo de volarse. Nada de eso sería aplicable al expresiente Uribe que, durante más, de 10 años se ha presentado absolutamente a todas las determinaciones judiciales ”, puntualizó.

La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

Publicidad

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.