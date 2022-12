Quien vote no al plebiscito está votando por la guerra: Cesar Gaviria

En respuesta a las posiciones del jefe de la campaña por el No Álvaro Uribe quien pidió votar NO al plebiscito, el expresidente Cesar Gaviria, jefe del Sí a la Paz sostuvo que "quien vote no al plebiscito está votando por la guerra". (Vea también: Solamente nos queda decir Sí a la paz votando No al Plebiscito: Uribe ).

Consultado por una posible impunidad que se pudiese estar firmando en La Habana para las FARC el jefe del Sí a la Paz indicó que todos los países del mundo, que son garantes, saben que no va a haber impunidad. Es el primer proceso de Paz del mundo que no conlleva impunidad, aseveró Gaviria

“El expresidente Gaviria dijo que nadie puede venir a decir que después de firmar el proceso con las FARC esta guerrilla siga en el negocio del narcotráfico . No creo que EEUU teniendo a su embajador sentado en La Habana y al propio presidente Obama respaldando el proceso de Paz , estos apoyen que las Farc sigan en el narcotráfico, eso son historias muy traídas de los cabellos para engañar al pueblo", indicó Gaviria.

El expresidente invitó a una campaña multicolor por el Sí a la Paz. "Todos los colombianos queremos vivir en Paz y dejar atrás estos 50 años de guerra en los que nos cansamos de la muerte, queremos vivir en Paz”.

Escuche en este audio más información sobre:



-Votar no es decir no al desarme definitivo y total de las Farc, respondió el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, al uribismo tras el lanzamiento de la campaña en contra del plebiscito.



-Sobre el tema, Carlos Antonio Lozada, negociador de las Farc en los diálogos de paz, dijo que confía en que los colombianos salgan a las urnas a decir SÍ a la paz.



