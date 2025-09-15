Rappitenderos logran acuerdo con el Ministerio de Trabajo tras protesta en Bogotá

Los rappitenderos llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, después de una reunión atendida por el ministro Antonio Sanguino, en la que se estableció una inspección a la empresa a partir del 29 de septiembre.

Los conductores y trabajadores de la aplicación Rappi realizaron una protesta desde las 10:00 de la mañana de este lunes, 15 de septiembre, desde el Carulla de la calle 85 que pasó por toda la carrera séptima y llegó a las instalaciones del Ministerio de Trabajo.

Jhoniell Colina, líder y representante del sindicato, explicó que la solicitud de inspección se hizo en todas las ciudades principales y que buscan que las tarifas sean justas.

“Nosotros lo que queremos es que nos quiten esa política de asignación de pedidos dobles y triples. Porque si tenemos un acuerdo el cual indica que son $3,050 por todo el pedido, necesitamos que la plataforma nos pague dos pedidos por $6,100 mínimo. Más propina y más complejidad de la orden”, aseguró.

Recordemos que el año pasado se dio un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Rappi y la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (UNIDAPP) que establecía tarifas mínimas por pedido y distancia, la creación de la Defensoría del Repartidor y un piloto para revisar las causales de inhabilitación de los repartidores, acuerdos que, según los rappitenderos, no se están respetando ni cumpliendo.

Por esta razón, los rappitenderos realizarán un plantón en las oficinas de Rappi de la calle 93 con el fin de que estas tarifas sean eliminadas y así evitar pérdidas para ellos como repartidores.

Manifestación de Rappitenderos Foto: Suministrada