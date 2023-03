Ultimátum de la ministra de Trabajo a Rappi tras marchas en Bogotá

Después de que este martes, 29 de marzo, se presentaran movilizaciones, en Bogotá, por cuenta de domiciliarios de Rappi por las declaraciones de Simón Barrero, CEO de la compañía, en contra de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, salió al paso a las críticas señalando que el único camino posible es el del diálogo y la concertación.

"Yo quiero decirles que con la violencia no van a cambiar el país. Lo que necesitamos es que hayan diálogos responsables y llamo al CEO de Rappi para que esté en la mesa técnica que tiene con el ministerio o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere a las calles”, sostuvo la ministra.

Según ella, la empresa tiene un capital de 1000 millones de dólares y no cree que no esté dispuesta a garantizar derechos laborales y formalidad a los ciento de trabajadores a su cargo. Hay que tener en cuenta que esos 1000 millones no corresponden al capital de la empresa, sino a su valorización en la bolsa.

“Llamo al CEO de Rappi para que se mantenga en la mesa técnica en la que participa o levantamos la mesa y nos vemos en las calles como él dice”: Gloria Ramírez, ministra de Trabajo, responde al presidente de Rappi por protestas de rappitenderos en contra de la reforma laboral. pic.twitter.com/9Pq0pbW2VZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 29, 2023

Ramírez finalizó diciendo que, aunque las directivas de la empresa "unicornio" sostienen que los domiciliarios son independientes, estos también están cubiertos por las normas laborales del país; ya que los independientes deben recibir el código PILA por parte de la entidad de los vincula, y con este código puede realizar sus aportes a la seguridad social.

"Yo lo que voy a hacer simplemente es ir a corroborar que son independientes en Colombia. Todo trabajador independiente tiene que llevar un una planilla PILA. El contrata tiene que dar la cuenta de la PILA, pues vamos a ver si es verdad que eso se está cumpliendo en el país", puntualizó.

