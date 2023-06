Reaparece Armando Benedetti: dice que está bien en su apartamento en Bogotá

Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro durante la campaña, reapareció en redes sociales después de dos días de su último trino, cuando aseguró que sus declaraciones en medio del escándalo que sacude al Gobierno se dieron por “la rabia y el trago”.

En su cuenta de Twitter, Armando Benedetti aseguró que se encuentra bien y que está en su apartamento en Bogotá acompañado por dos de sus hijos.

“Para los espontáneos y creativos: estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos”, aseguró Benedetti.

Precisamente, en su última publicación, el pasado lunes, 5 de junio, en el momento más álgido de la polémica por su enfrentamiento con Laura Sarabia, exjefe de despacho, Benedetti escribió: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Vale la pena recordar que Benedetti deberá responder el próximo 13 de junio ante el Consejo Nacional Electoral por los audios en los que habla de que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial.

Benedetti debe explicar sus audios contra el Gobierno Petro: EEUU

Este domingo, 4 de junio, se conoció una serie de audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti en contra del Gobierno de Gustavo Petro. En este material, según él, la campaña de 'Petro Presidente' se habría visto manchada por dinero del narcotráfico en Atlántico, además de una serie de pullas hacia Laura Sarabia, exjefa del gabinete.

Pese a esta tormenta política que atraviesa el Gobierno nacional, varios sectores políticos ya salieron a apoyar al presidente Gustavo Petro y su administración. Uno de estos fue desde el exterior, pues este martes, 6 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado apoyó la administración en Colombia.

