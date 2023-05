El enemigo de la paz es el Gobierno de Gustavo Petro: fiscal Barbosa

Nuevamente, el fiscal Francisco Barbosa alerta sobre las más de 3.000 órdenes de captura que la Fiscalía tiene en cola, pero que, según él, siguen sin poderse materializar porque el Gobierno no da garantías de seguridad para que puedan ingresar los agentes a capturar a estas personas.

En total son 3.291 órdenes de captura, de las cuales 431 son contra homicidas de reincorporados de las Farc, de defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados, 160 por haber cometido masacres, 2.700 por homicidio doloso y 160 por homicidio.

El fiscal general, Francisco Barbosa, asegura que todo esto tiene que ver con la difícil situación de orden público por la que atraviesa el país, la cual no permite que las autoridades lleguen a territorios azotados por la violencia para poder capturar a estas personas, y hace mención a la masacre ocurrida el pasado 29 de marzo en El Carmen, Norte de Santander, donde fueron asesinados nueve militares por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y varios de los perpetradores de este crimen tenían órdenes de captura.

“¿Hoy yo me pregunto: ¿quién es el enemigo de los reincorporados, de los defensores de derechos humanos, el enemigo de la paz? Es el Gobierno nacional que preside Gustavo Petro”, le dijo el fiscal Francisco Barbosa a Blu Radio.

Barbosa insiste en que, en repetidas ocasiones, le ha hecho esta petición al presidente Gustavo Petro, pero hasta el momento ni una sola de estas órdenes de captura se ha podido materializar porque el Gobierno, en cabeza del Ejército y la Policía, no ha capturado a nadie.

“Petro es un irresponsable”: fiscal Barbosa

En una entrevista en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, el fiscal general cuestionó duramente las afirmaciones de Petro, calificándolo de irresponsable y señalando que sus declaraciones faltan a la dignidad de su cargo presidencial. Barbosa respaldó plenamente las acciones del Consejo de Estado y enfatizó que esta institución, al igual que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, actúa de acuerdo con las normas jurídicas.

El fiscal general recordó la importancia histórica del Consejo de Estado, fundado en 1910, y afirmó que Petro ha olvidado estos detalles. También consideró que las acusaciones de "golpe blando" por parte del presidente son un abuso e irresponsabilidad total, instando a Petro a comprender su papel y el de las demás instituciones judiciales.

“Creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional”, dijo el fiscal.