Rechazo por reunión citada por disidentes nuevamente en el Huila

A través de comunicaciones telefónicas las disidencias de las Farc hicieron un llamado a los presidentes de las juntas de acción comunal, esta vez, en zona rural de Algeciras, Huila, para que convocaran a los habitantes a una reunión.

El objetivo detrás de esta convocatoria a la que debieron asistir habitantes de las diferentes veredas de la zona norte de este municipio del Huila es impartir normas de convivencia e instrumentalizar a los pobladores para presionar el retiro del Ejército que hoy hace presencia en el territorio.

De acuerdo con las instrucciones dadas a los líderes comunales, la reunión se realizó en el sitio conocido como La División, a donde debieron llegar todos los habitantes mayores de 14 años.

“Muy buenas noches señores comunidad de la vereda Líbano Oriente, acontece que para mañana a las 7:00 de la mañana nos esperan a todos los mayores de 14 años y resto de comunidad, menos los de la tercera edad ni mujeres en embarazo, en la División. Allá nos van a dar una orientación, entonces para que vayamos todos, todos oyeron eso me acaban de informar”.

Precisamente en Algeciras se registró el pasado martes, al parecer, la masacre de cuatro personas, cuerpos que no fueron encontrados cuando llegaron las autoridades para adelantar el respectivo levantamiento. Desde ese día llegó hasta la vereda El Silencio una unidad especializada de la Fiscalía y de la Policía para investigar lo sucedido y, además, se incrementó el número de tropas del Ejército.

Ante esta reunión convocada por disidentes, el secretario de Gobierno del Huila, Andrés Mauricio Muñoz, reiteró que la mayor preocupación es el aumento de disidentes en Algeciras, así como en La Plata.

“Estas disidencias de las Farc están constriñendo a la población civil para que, entre todos, saquen a nuestro Ejército de la zona. Claramente tenemos conocimiento que hay una estrategia por parte de la disidencias de las Farc de Iván Mordisco de hacer situaciones similares a las que están ocurriendo en el Cauca. Entonces es un nuevo llamado al Gobierno Nacional, tienen que reaccionar, tienen que entender que hay que replantear ese proceso de paz”.

Asimismo, se conoció que ya se incrementó el numero de tropas en la zona. Esto, con el fin de garantizar tranquilidad y seguridad a los pobladores.

Por su parte, líderes comunales de la zona pidieron al Gobierno Nacional protección ante la labor que desempeñan y a las disidencias de las Farc que los dejen por fuera del conflicto armando.

“A los líderes nos obligan a mover la gente hacia las partes donde hace presencia el Ejército para que se retire de la zona donde están. Nos indican que esto es para que no vaya a ver dificultades ni conflictos con los civiles, con el campesino, con la población, entonces, pues es preocupante el tema porque la verdad nosotros no tenemos la culpa y como líderes estamos en medio de un conflicto del cual nosotros no tenemos nada que ver”, indicó Flaminio Tenjo, presidente de Asojuntas de Algeciras.

En esta zona del Huila, que limita con el departamento del Caquetá, hace presencia el frente Iván Díaz, del bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de Iván Mordisco.

