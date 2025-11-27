Reforma tributaria sigue en suspenso: Congreso retoma debate tras rompimiento de quórum

La discusión de la reforma tributaria —o Ley de Financiamiento— continúa abierta en el Congreso, pese a los anuncios de su posible hundimiento. El presidente de la Comisión Tercera, Wilmar Castellano, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el proyecto “no está muerto” y que aún debe surtir nuevas sesiones después de que la Comisión Cuarta de la Cámara rompiera el quórum durante la votación de la ponencia de archivo.

Castellano recordó que en el Legislativo nada está decidido hasta el final. “Allá nada está escrito hasta que todo esté escrito”, aseguró, al señalar que ha visto proyectos salvarse y hundirse en el último minuto.



Debate en comisiones y rompimiento de quórum

El representante explicó que las comisiones económicas avanzaron en la discusión de las ponencias positivas, negativas y de archivo. Según dijo, se otorgaron garantías a todos los sectores: “Fueron más de cinco horas de debate, donde más de 20 congresistas hicieron intervenciones”, detalló.

La sesión se complicó cuando, tras un acuerdo para permitir que las cuatro comisiones votaran la ponencia de archivo, la Comisión Cuarta se retiró del recinto: “Al no haber una comisión… teníamos la obligación de suspender la votación”, indicó Castellano. Ante las críticas por una supuesta “jugadita” para alargar el proyecto, el congresista respondió que entre quienes rompieron el quórum había miembros de la oposición, por lo que consideró la acusación contradictoria.



¿Cuáles son los tiempos para la reforma tributaria?

El Gobierno busca que la reforma se apruebe antes de finalizar las sesiones ordinarias de diciembre. Castellano anticipó que el Ejecutivo podría citar a extras y que, en caso de no avanzar, el proyecto seguiría vivo hasta julio del próximo año. “La premura es que, si se llegara a aprobar algo, entre en vigencia desde el 1 de enero”, apuntó.



Debate por la sentencia 420 de 2024

Otro punto de tensión fue la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre votaciones en comisiones conjuntas. El presidente de la Comisión Tercera negó haber cambiado reglas: “En aras de las garantías… permitimos que votaran las cuatro comisiones”, afirmó. Según explicó, varios congresistas solicitaron expresamente abrir la votación, por lo que decidió atender el pedido.

Castellano respondió también a la alerta del presidente Gustavo Petro sobre un eventual incumplimiento de la deuda si no se aprueba la reforma. “El pago del servicio de la deuda está garantizado”, aseguró. Sin embargo, advirtió que, sin los nuevos ingresos, podría ser necesario “recortar la inversión y el gasto” del Plan Nacional de Desarrollo.



Escuche la entrevista completa acá: