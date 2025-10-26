Registrador desmiente escasez de tarjetones en consulta del Pacto: hubo acuerdo con partidos

El registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió las versiones sobre una supuesta falta de tarjetas electorales y otras falencias en la consulta del Pacto Histórico. Su reporte fue de tranquilidad. Dejó claro que hubo un acuerdo con los partidos y todo se cumplió de acuerdo a lo pactado, entre otros temas, el número de mesas y demás detalles logísticos.

El registrador usó una cifra para dejar claro que no es cierta las denuncias, entre otros, del ministro del Interior, Armando Benedetti: "7 millones de tarjetas electorales se imprimieron y tengan la seguridad que van a sobrar varios millones".

No hay insuficiencia de tarjetones en ningún puesto. Después de las 4:00 de la tarde cuando se cerró la jornada solo 180 mesas permanecen abiertas. Penagos también desmintió a Gustavo Petro, quien publicó un video en el que supuestos votantes solicitaban más tarjetones a las afueras de un punto de votación en la capital de Sucre.

“Vayan a Manizales, o casi a 27, a 25, 28 departamentos de Colombia. Miren a ver qué ha ocurrido en ciudades capitales tan grandes como Medellín, en el mismo Cali donde hubo una votación importante, pero nunca nadie dejó de hacerlo. Yo sólo les pido que evalúen esa circunstancia y que hablemos en honor a la verdad, sólo eso. Sólo pido eso, en honor a la verdad, que muestren las circunstancias que fueron. ¿Se quedó Sincelejo sin tarjetas electorales?, nunca, lo tengo documentado. Sólo pido eso, que en honor a la verdad, veamos los resultados, miremos el procesamiento y verán ustedes que la ciudadanía ha votado y lo ha hecho libremente”, comentó con evidente incomodidad el registrador.



La afirmación, de que todo se desarrolló con normalidad y con todas las garantías, coincide con el panorama respecto a la situación de orden público que describió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “Con total seguridad en orden público avanza la consulta. Toda la Fuerza Pública desplegada para proteger la democracia, la vida, los derechos y libertades de todos los colombianos”, comentó el ministro en sus redes sociales.

En cuanto a hechos reportados de alteraciones se presentaron dos sucesos aislados en Tumaco, Nariño, y Arjona, Bolívar, en horas de la mañana. Y sobre detenidos, solo cinco personas fueron capturadas durante la jornada, 3 por delitos electorales y 2 por orden judicial.