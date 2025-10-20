Repatriado desde EE. UU. presenta mejoría luego de bombardeo a semisumergible

A las cuatro de la tarde del sábado 18 de octubre llegó al aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, Jonathan Obando Pérez, de 34 años, repatriado por el Gobierno de Estados Unidos tras sobrevivir a un operativo contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo y otras sustancias ilícitas en aguas del Caribe.

Obando Pérez fue trasladado de inmediato desde el aeropuerto hasta el Hospital de Kennedy, en el sur de la capital, debido a la gravedad de sus heridas. Al ingresar al país, presentaba un trauma craneoencefálico severo, permanecía sedado y conectado a un respirador mecánico, por lo que personal de Migración Colombia no pudo realizarle el procedimiento de identificación dactilar.

Según el parte médico más reciente, divulgado por fuentes médicas y citado por Blu Radio, el paciente recibió atención prioritaria por parte de un equipo médico multidisciplinario. Los especialistas diagnosticaron fractura en la base del cráneo y en la órbita ocular, además de lesiones intracerebrales, aunque sin signos de riesgo vital inminente.



Tras las primeras horas de atención, Obando Pérez mostró signos de mejoría clínica. Los médicos lograron retirarle la asistencia respiratoria, aunque permanece bajo estricta observación en una unidad especializada. El hospital no ha entregado comunicados oficiales, pero se espera que en las próximas horas se conozca nueva información sobre su evolución.

Este caso ha llamado la atención internacional debido al contexto en el que se produjo su captura y posterior repatriación, en medio de un operativo militar estadounidense contra una embarcación sumergible vinculada presuntamente con el tráfico de drogas sintéticas. Las autoridades colombianas mantienen bajo reserva detalles sobre su eventual judicialización.