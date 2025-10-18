Él es el colombiano repatriado por EE. UU. que sobrevivió a ataque contra un submarino en el Caribe

Este sábado arribó a Colombia el hombre capturado después del bombardeo a un submarino en el Caribe, cerca a las costas venezolanas. Su llegada fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien manifestó: “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”.

Sobre las cuatro de la tarde de este 18 de octubre, el connacional llegó al aeropuerto de Catam, en Bogotá, según Noticias Caracol se pudo establecer que responde al nombre de Jonathan Obando Pérez, de 34 años de edad, y fue remitido a un centro hospitalario en el sur de la ciudad.

El colombiano, repatriado por Estados Unidos que sobrevivió al ataque de ese país contra un submarino que supuestamente traficaba drogas, llegó en graves condiciones de salud al centro médico con un trauma craneoencefálico, sedado y con respirador mecánico.

Hasta el momento, Migración Colombia no ha logrado hacer el reconocimiento dactilar por su estado de salud.



Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que Obando será procesado judicialmente: será recibido -perdóneme la expresión dura- como un delincuente, porque hasta ahora lo que se sabe es que llevaba una lancha llena de cocaína, eso en nuestro país es un delito, y a pesar de que fue en aguas internacionales, la repatriación es como procesado de Estados Unidos”.

