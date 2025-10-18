Petro confirma llegada del colombiano capturado tras bombardeo de Estados Unidos en el Caribe

Este sábado 18 de octubre llegó a Colombia el hombre capturado después del bombardeo a un submarino en el Caribe, cerca a las costas venezolanas. El arribo fue confirmado por el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, indicó.

El pasado jueves 16 de octubre en la noche, Estados Unidos bombardeó un submarino en el Caribe, donde aparentemente estaba un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron. Además, iban otros dos integrantes, que resultaron muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo confirmó el hecho hasta el viernes, donde indicó que se trataba de una embarcación con grandes cantidades de droga en su interior.



“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, aseguró.

En su estrategia de acabar con el narcotráfico en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado el bombardeo de lanchas y submarinos en esta región, con un saldo total de 27 muertos y siendo el del jueves el sexto, el único en el que ha habido sobrevivientes.

Fuentes le confirmaron a BluRadio, que el hombre llegó al país indocumentado y que se están realizando los procedimientos respectivos para verificar su estado de salud.