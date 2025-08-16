Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Rescatan joven de 18 años que había sido secuestrado en Villavicencio

Rescatan joven de 18 años que había sido secuestrado en Villavicencio

Por este hecho, las autoridades capturaron dos hombres de nacionalidad venezolana.

David Santiago Daza fue rescatado en Villavicencio
David Santiago Daza fue rescatado en Villavicencio.
Foto: X @RafaelaCortesZ
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: agosto 16, 2025 10:54 a. m.

David Santiago Daza, un joven de 18 años que había sido secuestrado el 12 de agosto en zona rural de Villavicencio, fue rescatado en las últimas horas en una operación conjunta entre el Gaula de la Policía y la Defensa Civil.

Según la Policía, el joven fue contactado para prestar un servicio de transporte a través de una plataforma digital en la vereda Buenavista, y allí fue abordado por sus captores. Tras retenerlo, lo trasladaron a una zona boscosa donde permaneció en cautiverio.

Al día siguiente, los familiares de la víctima fueron contactados por los delincuentes, quienes les exigieron 800 millones de pesos por su liberación. Como prueba de supervivencia enviaron fotografías y videos en los que se observaba al joven bajo presión, lo que incrementó la angustia de sus allegados.

El coronel Dorian Alexander Valencia, comandante de la Policía del Meta, señaló que en medio de las labores de búsqueda fueron capturados dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntamente responsables del plagio. En su poder se hallaron celulares que contenían imágenes y grabaciones del joven en cautiverio, lo cual será pieza clave en el proceso judicial.

“Encontrado con vida y capturados los responsables de la desaparición de David Santiago Daza Reina, joven de 18 años, quien fue retenido por ciudadanos extranjeros en la zona alta de Villavicencio hace tres días”, informó este viernes en la red social X la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

“Todo mi agradecimiento al Gaula de la Policía, a la Policía de Colombia y del Meta, quienes desde el día uno de su desaparición reaccionaron con total efectividad y contundencia, lo cual ha permitido encontrarlo hoy”, añadió la mandataria.

Publicidad

David Santiago fue atendido inicialmente por personal de la Defensa Civil en el sitio donde lo dejaron sus captores.

