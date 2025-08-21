Rescatan tres niños reclutados por disidencias en vía Bogotá - Villavicencio: ya estaban entrenados

Fue por controles de la Policía de Tránsito y Transporte sobre el kilómetro 82 de la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del Túnel Buenavista, que se logró la captura de cuatro delincuentes que llevaban en una camioneta de alta gama a tres menores de edad que habían sido reclutados dos meses antes por el frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En el vehículo interceptado, una camioneta de alta gama marca Toyota, según la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la policía, se encontraban los tres menores de edad, quienes luego de ser apartados de los delincuentes manifestaron haber sido reclutados por el Frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc.

Esta es la camioneta en la que transportaban a los tres menores reclutados por disidencias. Foto: Policía Nacional

Los menores, según ellos mismos contaron a las autoridades, serían trasladados al departamento del Guaviare, donde serían utilizados para confrontaciones armadas.

Incluso, según informó la general, los niños mencionaron que ya habían recibido entrenamiento por parte de los criminales en el departamento del Cauca.

Foto: Policía Nacional

“Este hecho no solo constituye un crimen atroz, sino una clara violación a los derechos fundamentales de nuestros niños. La niñez no se recluta, protege. Con el acompañamiento del personal de Infancia y Adolescencia, garantizamos el restablecimiento de derechos y la atención inmediata a los menores, como corresponde en un Estado de derecho”, indicó la general Blanco, quien agregó que los cuatro capturados fueron a disposición de las autoridades judiciales y los menores quedaron bajo custodia del ICBF.