Retiro de reforma tributaria no desactiva movilización: comité del paro convoca marchas el 5 de mayo

El Comité Nacional de Paro anunció una nueva convocatoria para el próximo miércoles 5 de mayo para continuar con la movilización pues, aseguran, la gente está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria .

El Comité Nacional del Paro califica el anuncio del retiro del proyecto de reforma tributaria como “un triunfo” de los millones de colombianas y colombianos que se han movilizado y del apoyo mayoritario que la ciudadanía brindó al paro nacional .

Además, denuncian que, tras 6 días de paro nacional, las autoridades civiles, militares y de policía “a diario han cercenado la libertad y garantía” democrática para el ejercicio de la protesta social.

Explicaron que la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria y que el Gobierno está “desesperado” y busca “reencauchar” un nuevo proyecto de reforma acordado en el Congreso apoyado en “toneladas de mermelada”, dejando al margen a quienes han rechazado ese proyecto.

El Comité Nacional de Paro también asegura que el Gobierno Nacional ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos de las grandes movilizaciones realizadas desde el 21N de 2019 y de los acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociación y concertación.

“Al contrario, siempre estigmatizó y actuó con violencia contra los manifestantes. Aunque en sus manos estuvo evitar esta tragedia, pesó más la soberbia, sordera y pésima empatía para resolver las necesidades y urgencias de la población colombiana”, aseguran.

Las razones del Comité Nacional de Paro para continuar con la movilización nacional son: garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta, desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables.

También el desmonte del Esmad , la negociación con el Gobierno Nacional del pliego de emergencia que trata el retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica y no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174, además de detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

El Comité Nacional del Paro ha señalado que los recursos para atender estas peticiones están en préstamos del Banco de la República , uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los paraísos fiscales y a la corrupción.