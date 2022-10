Retomaremos el control de puntos más afectados por paro armado del ELN: FF.MM.

El oficial también señaló que las Fuerzas Militares están en todo el territorio nacional protegiendo al pueblo colombiano y reiteró el ofrecimiento de 100 millones de pesos para quien brinde información que evite actos terroristas.



También condenó los últimos ataques del ELN en diferentes partes del país, en uno de los cuales murió el patrullero Yefry González Siniestra en Ocaña, Norte de Santander.



Mientas tanto, BLU Radio pudo confirmar que al menos una familia fue desplazada por guerrilleros de las Farc en el sur de Bolívar donde, según dice la comunidad, se mantienen las extorsiones de los subversivos.



-El Ojo de la Noche de BLU Radio conoció la denuncia de dos bachilleres que están prestando el servicio militar en el Cantón Norte.



-En Paz de Ariporo, Casanare, fue capturado un integrante del ELN al que las autoridades le incautaron tres panfletos alusivos a esa guerrilla, cuando se movilizaba en una motocicleta particular.



-Este lunes se cumplirá en Riohacha el primer Consejo Departamental Extraordinario De Política Social del 2016, con la presencia del procurador Alejandro Ordóñez; la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, y la directora del ICBF, Cristina Plazas.



-Sobre las 9 de la mañana Medicinal Legal dará a conocer el resultado de la necropsia que se le practicó al cuerpo del niño que fue hallado en las redes de alcantarillado de Soacha, Cundinamarca, y que todo parece indicar se trata del pequeño Juan Sebastián Fuentes.



-Falleció Margarita Escobar, la viuda del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien lideró durante muchos años una intensa campaña para que se esclareciera el crimen de su esposo.



-El Banco Colpatria anunció que a partir de este lunes no habrá ningún costo por las cuotas de manejo, ni por los retiros de cajeros u oficinas, ni por las consignaciones nacionales.



-La Defensoría del Pueblo se sumó al Día Internacional Contra el Cáncer Infantil, que se celebra hoy 15 de febrero en todo el mundo.



-El editorial del diario The Washington Post, le está dando un espaldarazo al plan de ayudas a Colombia, a través del denominado “Paz Colombia”.



-Más de una decena de muertos se han cobrado dos ataques contra hospitales en territorio sirio atribuidos a bombardeos rusos.



-En su cuarto día en México, el papa Francisco visitará la Catedral de San Cristóbal de las Casas, se reunirá con representantes indígenas y tendrá un encuentro con familias en el estadio de Tuxtla Gutiérrez.



-Las autoridades en Rusia confrimaron hoy el primer caso de zika en su territorio.



-El portal Football Leaks reveló detalles del contrato que tiene James Rodríguez con el Real Madrid, en el cual se pone en evidencia que el colombiano se gana 7.7 millones de euros al año, a pesar de que en el papel el salario básico es de 6 mil euros mensuales.



-Ya completan cerca de 12 horas perdidos en una zona boscosa de Villavicencio 4 personas adultas y 3 menores de edad, quienes realizaban una actividad turística.



-Seis heridos dos con arma blanca y 4 con esquilarlas de granada dejó una riña callejera que se registró esta madrugada en Santa Marta.