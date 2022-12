Revelan audio en el que Néstor H. Martínez habló de delitos en Ruta del Sol

El periódico El Espectador reveló una nueva conversación entre Néstor Humberto Martínez y el excontroller (auditor) de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol), donde quedaría en evidencia que el actual fiscal dedujo que de las irregularidades que le dio a conocer Jorge Pizano se derivaban varios delitos.

El audio se conoce después de que en entrevista con Noticias Caracol el pasado miércoles el propio fiscal Martínez sostuviera reiteradamente que con Pizano nunca se habló de delitos y por eso no puso en conocimiento de las autoridades lo que el fallecido auditor de Consol le denunciaba.

Esta es la transcripción de la conversación, divulgada por El Espectador, la cual dura 48 minutos:

Jorge Enrique Pizano: ¿Jodido o qué?

Néstor Humberto Martínez: Jodido... ¿Qué ha hecho?... Mire todos los delitos que se han cometido

JEP: ¿Eso es de lo mismo?

NHM: Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado... peculado por apropiación.

JEP: El del abuso de confianza es lo que más me...

NHM: Asesorías contratadas por la Concesionaria Ruta del Sol.

NHM: Ahí estamos avanzando mucho, pero si tiene algo...

JEP: Como me dijiste, yo te voy trayendo cositas.

JEP: Entonces, el tema es... yo pido los pagos, voy cruzando temas con Sarlaft, pero de todas maneras voy revisando con detenimiento.

NHM: ¿Recibiste lo anterior?

JEP: Sí, ahí lo tengo en mi casa.

NHM: Eso lo cogió Sarmiento, ya tiene una copia. Estamos trabajando en una vaina muy gruesa. El penalista (dice) que no escribas, que no pidas vainas, por ejemplo, a contrastar allá, al escribirle al tipo ese que te respondió diciendo: "no, yo no tengo contrato", porque ya tú sabes que esas vainas son falsas.

JEP: Si, yo simplemente es tesorería.

NHM: No, pero tú le escribiste al supuesto oferente, que te dijo que "yo no tengo relaciones con ellos, esa vaina no es mía"... porque ahí ya estás atado a eso. Pero eso nos va a servir. Tranquilo.

JEP: Antes de mostrarte, ¿cómo hago yo? Me mandan un hito tal para contratar. Lo mando a Corfi (Corficolombiana) y a la Tesorería le digo qué se ha pagado de tal parte a tal parte. Entonces, cuando yo veo cosas que no, yo señaló unos contratos y le pido el soporte del pago. Dentro de eso, cuando veo que una cosa se pagó sin Sarlaft y revisó también, que no es mi función de control interno, hago dentro del sistema de calidad una no conformidad. Ahí fue cuando comenzó lo extraño de los contratos.

JEP: Este es un contrato que firmó Consol, que luego se lo cedieron a la Concesionaria (Ruta del Sol).

NHM: ¿Consol quién es?

JEP: Consol es la APC, la sociedad que construye la vía.

NHM: ¿Y ahí no haces nada?

JEP: No, en Consol fue porque yo les dije que ahí tienen que demandarme a quién van a contratar. Pero no quería. Yo objeté porque este contrato de cesión lo pagan sin tener las firmas del concesionario. Pero ahí no va el tema. El tema es que está el contrato, la forma de pago y encontré lo siguiente: son dos contratos que suman $10.000 millones con una firma que se llama Presoam. Esa es la famosa firma que. Creemos que eso va para un funcionario de la ANI.

NHM: ¿De la ANI?

JEP: A raíz de esto, yo hablé con Alberto Mariño y le puse en conocimiento de ese tema de Presoam. Entonces, temas de forma... Primera se ha pagado el 61% del contrato, pero vas a encontrar lo siguiente: aquí ves la firma del contratista, Humberto Sánchez Verano.

NHM: Ese tipo tiene más mala reputación.

JEP: ¿Es un abogado?

NHM: No, es que este tipo era del Banco del Estado... ¿Usted ha mirado en internet?

JEP: Sí.

NHM: Ese estuvo en la quiebra del Banco del Estado.

JEP: Él figura aquí como representante legal de esta firma Presoam. Hemos identificado que esta firma cambió. Antes era Sky Blessed SAS, el 9 de abril del 2014, ellos firmaron el contrato en junio. Coincide que cambiaron la razón social en mayo para poder firmar el contrato. ¿Cómo la cambiaron? pasaron de Sky Blessed SAS a Asesores Consultores de Presoam. Pero qué hacían los señores de Sky Blessed SAS. Era fabricación de artículos textiles. Vemos otros contratos que han hecho y siempre eran de telas. O sea, no tienen experiencia alguna.

NHM: ¿Dónde consigues todas estas vainas de la Policía y esa vaina?

JEP: En Internet. En Google. Uno pone el nombre del señor y sale

JEP: En puro Google. ¿Qué pasa ahí? Si tú lees la capacidad...

NHM: ¿Y quiénes son los socios de esa mierda?

JEP: No, es el señor y la misma señora que son los mismos...es una SAS.

NHM: ¿Y por qué creen que esto tiene que ver con un señor de la ANI?

JEP: Porque...eso es lo que dice Mariño, él te puede contar de nuevo esa historia.

NHM: ¿Pero por qué?

JEP: No, porque hay una relación, o sea, él tiene la certeza de que tiene que ver algo con este señor del predial de la ANI.

NHM: ¿Con el predial? ¿Qué compra qué?

JEP: No sé, el que autorice todos los pagos y todo de la compra de los predios de la ANI, es el gerente predial. ¿Sí me entiendes?

NHM: Ujum, bueno.

JEP: Pero el tema...

NHM: No tenía nada...

JEP: Ninguna experiencia...tenían un contrato de $10 mil millones de pesos. Pero el tema no queda ahí. Cuando yo empecé a ver las facturas de esos señores, permíteme y te muestro el ejemplo de una factura... es una factura aquí, señor Humberto firma acá. Hay otro contrato de otra firma que se llama Herrera Sánchez Abogados, que firmó la concesionaria con esta oferta mercantil, entonces me encuentro que con la factura de esta firma Herrera Sánchez Abogados es la misma firma del señor Sánchez, es y tiene el mismo domicilio de la asesores Presoam, carrera 7 #69-67, es decir, el señor tiene una empresa por acá, firma un contrato con Consol y luego se lo ceden a la concesionaria, y luego tiene otro contrato con otra firma, que se llama Herrera Sánchez Abogados, el mismo señor Sánchez.

NHM: ¿Y mensuales...?

JEP: Sí, es que no me han entregado el contrato, pero lo extraño es que en la oferta mercantil dice lo siguiente: ...la cotización presentada, de acuerdo con las indicaciones que se pacten con la gerencia administrativa. ¿Cómo es posible que si es una asesoría jurídica profesional en las sedes ambientales, sociales y prediales tenga que supervisarle el contrato la gerencia administrativa? ¿Y quién es la gerencia administrativa? Es un brasilero, que es el mismo que ostentaba el cargo de gerente en...

NHM: Perdón, ¿quién es ese?

JEP: Se llama Marcos Gloria..

NHM: Ajá

JEP: Que era representante legal suplente de Consol también, ¿ves? Vemos que él va fabricando empresas, ¿sí? es la conexidad que existe entre las empresas y dan órdenes de servicio que no tengo certeza que hayan presentado informe de sus actividades. De esto no tengo certeza que hayan presentado informe...entonces, vemos la conexidad de empresas A y empresas B. Ese es el caso de esta....

NHM: De este tipo, además es abogado, pero es contratista. ¿Y qué contratista es contratista?

JEP: No, una vaina de plan social, mejor dicho, no tiene la experiencia, mire, es un tema de fichas prediales, el tema de impacto ambiental.

NHM: ¿Y esto se le ha estado pagando al tipo?

JEP: Sí, al tipo se le ha pagado el 61% del contrato. Yo lo que siempre les he dicho, el que mandó constantemente: hombre que se compre...de calidad y que los entregables.

NHM: ¿Y ellos aquí tiene entregables, alguna vaina o...?

JEP: Claro, pero entonces eso no ...yo no he preguntado: venga, ¿dónde están los...? simplemente yo digo: hombre, le recomiendo que el Sarlaft, sobre todo la circular de Superintendencia de Sociedades, tal…que debe haber en cada carpeta de cada contratista…los entregables. Eso es lo que hago yo, si no ha entrado a hurgarles el tema, pero encontramos esto, que son temas...que también lo indiqué en un correo al decir: oiga, recomiendo que la capacidad de… primero dos cosas: la experiencia, que veo que se han contrato empresas que tienen dos meses de... entre dos meses y dos años, y que la capacidad de contratación está dada por lo que registra el certificado de Cámara de Comercio, ¿cómo contrato una empresa de un millón de capital con un contrato de $10 mil millones de pesos? Entonces eso lo que hacía antes...yo ya solicité a Cámara de Comercio esas actas que dice el certificado para ver…¿Sí me entiendes?

NHM: Ujum.

JEP: Entonces van entrando empresas paralelas o existen empresas paralelas, ¿sí? Aquí fue cuando se dio el contrato, en junio de 2014.

NHM: ¿O sea y el dueño es Humberto Sánchez Verano?

JEP: Es el representante legal, es que eso es una SAS.

NHM: ¿Pero no sabemos quién es el dueño?

JEP: No, yo solicité...

NHM: Ver el certificado… el documento de constitución.

JEP: Sí, yo solicité doctor Néstor Humberto esta mañana a la Cámara de Comercio estos dos documentos...si quiere ver pertinente.

Publicidad

Publicidad

JEP: Sí, me lo entregan dentro de dos días

NHM: Este, este...

JEP: Vale entonces ya paso por allá.

NHM: Este, este… que ahí sabemos de quién es. Humberto Sánchez Verano...espere verá y le voy a decir quién es ese hijueputa...

JEP: Risas

[Silencio]

JEP: ¿Señor?, voy.

JEP: Entonces... Esa es la misma empresa del señor. Esta es la empresa que se llama Herrera Sánchez Abogados Limitada. Que es al que tiene un contrato por $200...

NHM: ¿Y, la misma plata?

JEP: La están pagando 15... (no se entiende)

NHM: ¿Y es lo que se cree que este tipo es socio de uno de la ANI?

JEP: Sí, a uno que se llama Chacón, creo, es que no me acuerdo bien del nombre Que es el gerente predial de la ANI. ¿Entonces de dónde viene? Desde que yo empiezo a mirar gestión de control interno y voy halando la pitica. Ese es el tema. Dos empresitas ahí. La semana pasada no me apareció este pago. Pagaron el 18 de agosto $450 millones. (...) Entonces quién ese señor? A raíz de eso, de por qué se pagaba sin las firmas, cómo le pagan a ese señor solamente con la firma del gerente contractual. Ahí fue como comenzó el tema. Pero el tema es, fuera del pago que no tiene soportes ni nada, quién es Julio César Arango. Imagínate que Julio César Arango en su hoja de vida aparece como director Nacional del INCO.

NHM: Hijue...

JEP: Y en esta noticia, dice que Arango renunció al INCO por razones personales. Aango adelantó proceso de adjudicación de la Ruta del Sol.

NHM: Mmmmm.

JEP: Y estaba al frente de la licitación de (no se entiende) de las Américas. No sé si fue de Ruta del Sol 1 o 2. Me falta. Pero ¿Es que son brutos?

NHM: No sea marica.

JEP: Sin saber, sin señalar eso, ¿Son brutos? Lo que le da rabia a uno, fuera de todo eso, ¿Qué hagan esto? ¿Cómo es posible que el director del INCO, era de Uribe?

NHM: Sí, pero es que (no se entiende).

JEP: Claro, por eso. O sea, independientemente de que están pagando sin ningún orden, entonces cuando este tema hala la pitica por debajo de la puerta sale una pitica así y (...) Hay un rinoceronte atrás que no puede pasar por la puerta. ¿Si me entiendes? Entonces, (...) paga el 18 de agosto. (No se entiende) lo que me dice el jefe, nuestro jefe. Pero simplemente sin mayor...

NHM: Usted va a ser un facto importante en esto porque con la lista dice: ¡El hombre es de total confianza nuestra!

JEP: Yo... bueno... no voy a decir lo que iba a decir. Pero bueno, este es el tema B.

NHM: Esto si es....

JEP: El tema C que si fue papaya. Yo no tengo todos los contratos de esta gente. Entonces si el tema es que si ya empiezan a... Es que no me los quieren entregar. Hay unos que...

NHM: Y dice que se había cometido (no se entiende).

JEP: Sí.

NHM: Uy.

JEP: Lo que pasa es que tengo que averiguar cuando fue la fechad de renuncia. La voy a averiguar, cuándo renunció, quién lo reemplazó, en qué fecha. ¿Sí? Yo no lo conocía. O sea, cuando vi la foto fue que lo reconocí. El tipo estaba en la oficina. Y ayer Ferracuti estaba reunido en Miryam Camhi con nuestro amigo Otto Bula.

NHM: ¿Ah sí?

JEP: Porque es que yo salía de Davivienda y eso queda al lado de Myriam Camhi. Y estaban los dos.

NHM: ¿Y es que por ahí quedan las oficinas o qué?

JEP: No. Las oficinas nuestras quedan ahí en la 106 con séptima. Y abajo quedan. Antes el tipo iba, pero un día no volvió yo creo porque entraba con los escoltas.

NHM: ¿Sí?

JEP: Sí. Unos escoltas en la recepción y otros abajo. Iba a pedir la filmación del día de ayer, pero no... Porque hay una cámara en ese sector del edificio. Esto ay es de menor, pero cuando yo pedí las facturas, cómo se pagaron, me las mandan en PDF, cuando de pronto vi, te acuerdas que comentamos de esto.

NHM: La misma.

JEP: Sí, Cercop.

NHM: ¿Aparece otra de Cercop?

JEP: Sí, lo mismo. Entonces empieza uno a ver hombre, por qué ponen aquí.

NHM: ¿Este es otro o es la misma?

JEP: Es la misma empresa, pero ese es otra. Pero entonces yo vi esta factura, Cercop Constructores, entonces es diferente el logo. Pero por qué ponen calle novena con 55 acá y aquí dicen que esa papelería carrera 22b #112 en Bucaramanga. Aquí dice que es 17 de julio y en la factura dice 21 de julio.

JEP: Pero también hay otra factura que pagaron de esta que se llama Monicoc Construcciones. Si tú la pones así a primer ojo ¿qué ves? la letra, es que es idéntica. Mira es que es la misma letra, yo no soy grafólogo, yo soy casi graduado y lo último que me doy cuenta es que mira.

NHM: No sea marica.

JEP: De otra empresa, la firma de este que es esta que es escaneada. Yo fue a pedir el certificado y esta caído el sistema con Aguachica, para pedir el certificado que por eso se nos confirma que, a ese nivel de la concesionaria, de los supervisores … y lo otro es que hay que ahondar porque esto es ¿qué? Cuando dice una obra de arte, diecinueve tal, eso sale de una medición. Una obra de arte que es, una vaina en concreto. Ellos deben tener unas dimensiones o dígame porque dio 19-160 es vía directa liquidación, no sé si exista, pero quiero es: aquí hay concierto no quiero calificarlo, pero, primero es la misma letra, dos empresas diferentes, la dirección de esta empresa (Calle 9 # 8 ...) es la misma que presentan de la otra empresa Sercop que es la Calle 9 # 8 ... entonces algo está pasando, si me entiendes. Hay algo que huele mal, pero entonces lo extraño es porque en el certificado de Sercop (revisa papeles).

¡Ah este no! Me traje el que no era, bueno. El de Sercop está por acá, bueno me equivoqué, que pena doctor Néstor Humberto. Dice esta dirección, no dice esta.

NHM: No dice la de Bucaramanga ...

JEP: Dice la de Bucaramanga. Lo otro es extrañísimo que estas no tengan teléfono, en fin.

NHM: ¿Ninguna?

