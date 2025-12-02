Revelan primera foto de uno de los secuestradores de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala

El cantante de música popular Miguel Ayala, hijo de la leyenda Giovanny Ayala, fue liberado este martes 2 de diciembre de 2025 junto a su mánager, Nicolás Pantoja, poniendo fin a casi 20 días en cautiverio.

La operación de rescate, catalogada como una "ejecución impecable" por el ministro de Defensa, se concentró en una zona montañosa del departamento del Cauca

Todo comenzó el pasado 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana. Las víctimas se movilizaban desde Popayán con destino al aeropuerto de Cali cuando fueron obligados a desviarse hacia el norte del Cauca, donde permanecieron retenidos en condiciones deplorables.

El ministro Pedro Sanchez confirmó que los delincuentes mantuvieron a los secuestrados en "carpas improvisadas" a la intemperie, sometiéndolos a "condiciones prácticamente infrahumanas" durante su retención. La exigencia por la vida de los artistas era de aproximadamente $7.500 millones, bajo la amenaza de asesinarlos si no se concretaba el pago.



La liberación fue el resultado de una operación conjunta de alta precisión entre el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los dos hombres fueron hallados con vida en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra, Cauca.

Sánchez fue el encargado de entregar la noticia a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica, asegurándole que su hijo se encontraba "vivo" y en "perfectas condiciones" de salud, destacando que la prioridad de la Fuerza Pública siempre fue la vida de los secuestrados por encima de la extorsión. En el marco de este operativo, las autoridades confirmaron la captura de una persona que estaría directamente vinculada al secuestro.

Publicidad

Según el Gaula, "los secuestradores serían integrantes del Frente 'Carlos Patiño' del Estado Mayor Central". Por su parte, se confirmó que el sujeto capturado es integrante de una banda al servicio de las disidencias de las Farc y su función era custodiar zona.