Revista Semana canceló columna semanal del periodista Daniel Coronell

Este martes se conoció que la Revista Semana tomó la determinación de cancelar la columna semanal del periodista Daniel Coronell.

Publicidad

La decisión fue confirmada por directivos de la revista a BLU Radio e informada por el propio Coronell a través de sus redes sociales

Felipe López, fundador de @RevistaSemana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @asantosrubino y especialmente a los lectores por estos años. — Daniel Coronell (@DCoronell) May 28, 2019

Publicidad

El periodista agradeció a los directivos de la revista y a los lectores por los años en los que lo siguieron en su publicación semanal.

Publicidad

Lea también: Sociedad Interamericana de Prensa, preocupada por demandas de Uribe contra Coronell

La polémica surgió este domingo después de que Coronell publicara la columna La explicación pendiente, en la que cuestionaba a la revista por no publicar la investigación sobre presuntos falsos positivos, la misma que días antes dio a conocer The New York Times.

Publicidad

"Semana privilegió la conveniencia política sobre el deber periodístico", decía el columnista.

Publicidad

Daniel Coronell hacía parte de la Revista Semana desde el 2005.