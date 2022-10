Roberto Prieto reconoce que Andrés Giraldo se reunió con Otto Bula

Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, dijo que Andrés Giraldo le manifestó que Otto Bula lo contactó “para pedirle un favor”, pero que tras revisar quién era decidió mantener distancias.



“Entrega de dinero no pudo haber. Andrés me dijo que lo contactó Bula y se reunió con él para pedirle –aprovechando nuestra amistad– que yo le hiciera un favor. Y yo le pregunté: ‘¿quién es ese señor?’ Y cuando lo buscamos por internet no nos gustó para nada lo que leímos. Le dije: ‘a kilómetros de ese señor’”, dijo en entrevista con El Tiempo.



A la pregunta ¿Andrés es amigo de Bula?, Prieto respondió: “No. Hasta la desafortunada cita que logró tener Bula con Andrés nunca se lo había oído nombrar”.



De otro lado, Prieto manifiestó que nunca hubo dinero de Odebrecht en la campaña presidencial de Santos.



“Los recursos de la campaña fueron producto de un crédito del Banco de Colombia, el cual se canceló con la reposición de los votos obtenidos en primera y segunda vuelta”, dijo.

